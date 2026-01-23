război între clienți și șoferi de pe uber și bolt, la sibiu: sibienii reclamă abuzuri și țepe pe bandă rulantă

Mai mulți sibieni sunt revoltați după ce experiențele lor cu aplicațiile de ridesharing au fost marcate de refuzuri de curse, mesaje contradictorii și presiuni să anuleze comenzi deja acceptate. Cazul unei tinere, a cărei cursă a fost blocată în mod inexplicabil, a stârnit un adevărat val de comentarii pe rețelele sociale, iar poveștile similare ale altor utilizatori arată că problema nu este deloc izolată.

Incidentul fetei a avut loc în seara de 18 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00. Alesia spune că a comandat o cursă prin aplicație pentru a ajunge la destinație, aflată la aproximativ 6 kilometri de oraș. Costul cursei era de 55 de lei.

„Pe 18 ianuarie, în jurul orei 23, am luat o cursă de Uber. Nu mă așteptam să se transforme într-o țeapă, voiam doar să ajung la destinație”, povestește tânăra. Șoferul, aflat la volanul unei mașini Kia, i-a scris inițial: „Dacă nu răspunzi, nu vin. Am sunat de 3 ori. Cum e cursa, cash sau card?”

Tânăra i-a spus că va plăti cash și l-a întrebat dacă vine sau nu, precizând că se grăbește. Răspunsul șoferului a fost sec:„Nu.”

Mai mult, acesta a insistat ca pasagera să anuleze cursa, iar când Alesia a refuzat, șoferul i-a spus: „Dacă te grăbești, de ce nu o anulezi tu?”

,,A ținut cursa de la 7:00 până pe la 13:00″

Postarea Alesiei a declanșat un val de reacții pe rețelele de socializare, iar zeci de sibieni spun că situațiile de acest gen au devenit tot mai frecvente în serviciile de ridesharing.

Cristi vorbește deschis despre frustrările acumulate și critică dur comportamentul unor șoferi. „Cine să îi mai înțeleagă și pe cretinii ăștia. E unul pe Facebook care urlă că de ce lumea plătește cu cardul, că el vrea cash ca să primească și el ceva în plus. Am auzit multe povești de la fete cărora le e frică să mai meargă cu Bolt sau Uber, pentru că au pățit să nu le lase să coboare sau să fie agresate în mașină”, spune acesta.

Alina se întreabă de ce astfel de practici sunt tolerate și face o comparație cu taximetria clasică. „Nu se poate face nimic pentru acești indivizi? La taxi nu se face așa. A luat comanda, trebuie s-o onoreze, altfel primește penalizare”, afirmă sibianca.

Pentru Aura, lucrurile sunt clare, iar explicația ține de mentalitate. „Mai mult ca sigur fost taximetrist. Crede că merg mizeriile și pe Uber sau Bolt. Fă-i reclamație”, spune aceasta, îndemnând clienții să nu lase situațiile nerezolvate.

Ioana atrage atenția asupra faptului că problema nu este valoarea cursei, ci lipsa de respect față de client. „Dacă nu este mulțumit de curse de 20 de lei, le poate refuza. Aici se vede că omul a acceptat, apoi a spus că nu o ia. Cât timp te bagi pe Bolt sau Uber, poți lua și curse mai mici decât să stai liber”, explică ea.

Marian este convins că, în multe cazuri, întrebarea despre plata cash sau card ascunde alte intenții. „El vrea card ca să fraierească, așa fac oamenii de genul ăsta. Dacă dădeai cu cardul, imediat zicea că vine, dar stătea acasă. Numai după fața lui mi-am dat seama că nu e om serios”, spune sibianul.

Dorel consideră că problema pornește de la nerespectarea regulilor aplicațiilor. „Plătiți în aplicație prețul care este și terminați cu toate discuțiile. Nu îți convine cursa, o refuzi și gata. A ajuns să fie o junglă”, afirmă acesta.

Alexandru povestește că a fost pus într-o situație similară, în care șoferul a refuzat cursa din cauza valorii mici. „Am făcut reclamație pentru că a refuzat cursa pe motiv că e prea scurtă și că banii sunt puțini. Îmi repeta că pot să iau autobuzul, că tot acolo ajung”, spune el.

Ionel nu înțelege logica din spatele unor astfel de comportamente. „Nu înțeleg de ce a acceptat cursa dacă a văzut că este la 6 km. Nici de ce a întrebat dacă e numerar sau card. Omul este un terminat”, spune acesta.

Magda adaugă că a trăit o experiență aproape identică. „Am refuzat să anulez cursa și i-am spus șoferului să o anuleze el dacă nu poate veni. A ținut cursa de la 7 dimineața până pe la 13 în standby, apoi a anulat-o”, povestește sibianca.

Șofer: Nu te poți îmbogăți din așa ceva”

Pentru a clarifica situația și a înțelege cum funcționează în realitate sistemul de ridesharing, Ora de Sibiu a contactat un șofer din Sibiu, cu o experiență de peste patru ani în cadrul platformelor Bolt și Uber.

Acesta explică faptul că ideea conform căreia unii șoferi ar accepta curse doar pentru a câștiga bani din anulări este falsă. „În momentul în care clientul anulează o cursă, indiferent dacă plata este cu cardul sau cash, șoferul primește o compensare foarte mică. La Uber, aceasta este de aproximativ 4 – 4,5 lei, iar la Bolt de circa 9 – 9,7 lei. Nu te poți îmbogăți din așa ceva”, spune șoferul.

,,Șoferul este penalizat”

Potrivit acestuia, aplicațiile au mecanisme clare care verifică traseul șoferului și motivul anulării. „Dacă un client selectează faptul că șoferul nu se îndreaptă către el sau întârzie nejustificat, anularea nu este taxată. Mai mult, șoferul este penalizat, scade ratingul și rata de acceptare”, explică sibianul.

Șoferul mai subliniază că, în cazul plăților cu cardul, banii nu ajung niciodată la șofer în urma unei anulări. „Suma este blocată temporar în aplicație și, dacă există o problemă, se face ramburs către client. Banii rămân la platformă, nu la șofer. Compensarea maximă pe care o poate primi un șofer este de câțiva lei”, precizează acesta.

Uber – drepturile și obligațiile clienților

În cazul Uber, clientul are dreptul să anuleze o cursă fără costuri în primele două minute de la plasarea comenzii. După acest interval, aplicația poate percepe o taxă de anulare, însă aceasta nu se aplică dacă șoferul nu se îndreaptă către locația clientului, staționează nejustificat sau se deplasează într-o direcție diferită. În aceste situații, clientul poate selecta motivul corect din aplicație, iar anularea nu este taxată.

Dacă plata este realizată cu cardul, suma aferentă cursei este blocată temporar în contul clientului înainte de începerea deplasării. În cazul unei anulări justificate, banii sunt returnați automat sau pot fi rambursați la cerere. Sumele rezultate din anulări nu ajung niciodată la șofer, ci rămân la Uber. Aplicația oferă și un sistem de evaluare, prin care clienții pot acorda rating șoferilor, iar un scor scăzut poate duce la restricții sau suspendarea contului acestora.

Uber – regulile pentru șoferi

Șoferii Uber care acceptă o cursă și nu o onorează sunt penalizați prin scăderea ratei de acceptare și a ratingului. Acceptarea unei comenzi urmată de neprezentare este considerată echivalentă cu anularea cursei de către șofer. Compensarea pe care o poate primi un șofer în urma unei anulări este limitată, de regulă, la aproximativ 4–4,5 lei.

Repetarea acestui comportament poate atrage pierderea bonusurilor, avertismente din partea platformei sau chiar suspendarea contului. Regulamentele Uber sunt concepute astfel încât șoferii să nu poată obține câștiguri semnificative din anulări și să fie încurajată onorarea curselor acceptate.

Bolt – drepturile și obligațiile clienților

Și în cazul Bolt, clientul poate anula o cursă gratuit în primele două minute de la comandă. După acest termen, anularea nu este taxată dacă șoferul întârzie nejustificat, nu se deplasează spre locația clientului sau se abate de la traseu. Clientul are posibilitatea de a selecta motivul exact al anulării, iar aplicația verifică automat situația.

În cazul plăților cu cardul, banii sunt gestionați exclusiv de platformă. Dacă anularea este justificată, suma este rambursată clientului, fără ca aceasta să ajungă la șofer. Bolt dispune de un sistem de evaluare activ, iar șoferii care primesc constant ratinguri slabe pot fi sancționați sau eliminați din platformă.

Bolt – regulile pentru șoferi

Pentru șoferii Bolt, acceptarea unei curse și neprezentarea la client atrage penalizări similare cu cele de la Uber. Ratingul și rata de acceptare scad, iar comportamentul repetat poate duce la suspendarea contului. Compensarea maximă acordată șoferilor în cazul unei anulări este de aproximativ 9–9,7 lei, valoare care nu depinde de suma totală a cursei.

Sistemul Bolt este construit astfel încât șoferul să nu poată încasa valoarea integrală a unei curse anulate și să nu poată obține profit din astfel de practici. Orice abatere este analizată, fie automat, fie în urma reclamațiilor venite din partea clienților.