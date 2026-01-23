sibiul schimbă fața blocurilor vechi: 24 de imobile, reabilitate cu bani din pnrr

Primăria Sibiu a atras finanțare europeană pentru un amplu proiect de eficientizare energetică ce vizează 24 de blocuri din mai multe cartiere ale municipiului.

Valoarea totală a investițiilor se ridică la 87,2 milioane de lei, sumă asigurată integral din fonduri europene nerambursabile, obținute prin PNRR.

Dintre acestea: la 8 blocuri lucrările sunt finalizate, la alte 7 acestea se apropie de încheiere, restul de 9 aflându-se în diverse stadii incipiente, cu termen de finalizare în 2026.

Lucrările la 8 dintre aceste clădiri au fost deja finalizate:

str. Constituției nr. 1 bl. 1,

str. Rusciorului nr. 19 bl. 75,

str. Rusciorului nr. 1 bl. 69,

str. C. Notarra bl. 58,

str. Țiglari bl. C2,

str. Ludoș nr. 6 bl. 33

str. Ștefan cel Mare nr. 147 bl. 10

str. Uzinei nr. 1

Printre lucrările ample executate se numără: reabilitarea acoperișurilor și a șarpantelor, termoizolarea fațadelor și a planșeelor, înlocuirea tâmplăriei cu una termoizolantă, închiderea și termoizolarea balcoanelor, reabilitarea instalației de iluminat din casa scării și montarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, refacerea finisajelor exterioare și, acolo unde este cazul, înlocuirea ascensoarelor.

Intervențiile la celelalte 16 clădiri sunt încă în curs, în diverse stadii:

La următoarele blocuri lucrările se apropie de finalizare: blocul turn de pe b-dul V. Milea, str. Șteflești nr. 7, str. Uzinei nr. 2A, str. Uzinei nr. 2B, str. General Magheru nr. 60, str. General Magheru nr. 56, bulevardul M. Viteazu V4

Lucrările au început recent sau urmează să înceapă la următoarele clădiri, ordinele fiind emise: b-dul V. Milea nr. 10 A, 11A și 12A, str. Constituției nr. 21 bl. 19, str. Iazului nr. 21 bl. 19, str. Vrancei nr. 6, str. Fabricii nr. 2, str. Regele Ferdinand nr. 47, str. Semaforului, nr. 32.

Pe timpul sezonului rece lucrările la aceste 16 blocuri au fost limitate la interioare însă, imediat ce temperaturile vor mai crește, constructorii vor relua lucrările în ritmul obișnuit, toate având termen de finalizare în acest an.