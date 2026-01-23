tursib continuă tombola clientului fidel și în 2026: condiții de participare

Tombola client fidel Tursib continuă și în anul 2026. Așadar, sunt invitați să participe toți clienții care achiziționează abonamente cu preț întreg, pe întreaga perioadă a tombolei (1 Ianuarie 2026 – 31 Decembrie 2026), fără întrerupere.

Cine poate participa la tombolă?

Orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Este client Tursib și achiziționează abonamente cu preț întreg, pe toată perioada desfășurării tombolei (1 Ianuarie 2026 – 31 Decembrie 2026), fără întrerupere. Excepție de la această regulă sunt doar donatorii de sânge, care deși beneficiază de abonamente cu reducere, au dreptul de a participa la tombolă;

Se înscrie în perioada 7 – 13 Decembrie 2026 pe lista pentru tragerea la sorți, prin completarea formularului online pe care îl vom pune la dispoziție.

Vor fi luate în calcul atât abonamentele încărcare pe cardul Tursib cât și cele încărcate în aplicația mobilă SibiuBus.

Cine nu poate participa la tombolă?

Clienții care beneficiază de abonamente gratuite sau abonamente cu reducere (cu excepția donatorilor de sânge);

Angajații Tursib.

Ce premii vă așteaptă?

Un laptop;

Două telefoane mobile;

Trei smartwatch-uri;

Trei abonamente Tursib valabile 6 luni la alegere din anul 2027.

Important de reținut!

Înscrierile se fac între 7 și 13 Decembrie 2026 prin completarea forumularului care va fi pus la dispoziția dumneavoastră pe site-ul www.tursib.ro;

Extragerea câştigătorilor se va efectua electronic în data de 14 Decembrie 2026;

Lista cu numele câștigătorilor va fi afișată pe site-ul www.tursib.ro și pe pagina de Facebook în perioada 14 – 15 Decembrie 2026;

Înmânarea premiilor va avea loc în data de 16 Decembrie 2026;

Regulamentul complet este disponibil pe site-ul www.tursib.ro sau la sediul Tursib, în cadrul departamentului Marketing.

Vă mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră și vă dorim mult noroc!