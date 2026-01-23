ucigasul lui adrian kreiner, era căsătorit cu o indoneziancă: zuleam stătea la ea acasă

Cosmin Zuleam, urmărit internațional de Interpol și arestat în dosarul jafului violent care a dus la moartea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, era căsătorit religios cu o femeie indoneziană.
Totuși, căsătoria nu era înregistrată oficial, conform legii locale. Arestarea lui Zuleam a avut loc pe 15 ianuarie 2026, în Bali, într-o operațiune comună a Poliției din Bali, Poliției metropolitane din Denpasar și Poliției din Gianyar.
CITEȘTE ȘI: Al 3-lea ucigaș al lui Kreiner, arestat preventiv: Zuleam rămâne încarcerat / video
În timpul ascunderii, Cosmin Zuleam a dus o viață retrasă și a încercat să nu atragă atenția autorităților, iar partenera sa nu știa că era un fugar internațional căutat de Interpol.
Potrivit Libertatea, mariajul lor religios a fost descoperit abia în momentul arestării. Partenera sa îl întreținea și îi oferea bani pentru cele necesare traiului.
Cosmin Zuleam este acuzat că, pe 6 noiembrie 2023, împreună cu alți doi complici, a pătruns prin efracție în locuința omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Victima a fost torturată și ucisă, iar fiica acestuia a fost amenințată, în timp ce hoții au fugit cu ceasuri de lux în valoare de peste 200.000 de euro. În urma crimei, Zuleam și complicii săi au fugit din România pentru a evita pedeapsa.
CITEȘTE ȘI: Imagini din momentul reținerii ucigașului Zuleam: Interpolul a intrat peste el în casă / video
