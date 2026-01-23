un părinte cere măsuri concrete după bătaia dintre copii la școala 21: „este al 3-lea an în care au loc incidente grave”

Un semnal de alarmă este tras în cazul agresiunii petrecute la începutul anului la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu. Mama unui copil, martor la bătaia dintre cele trei fete, cere conducerii școlii și Inspectoratului Școlar să ia măsuri concrete, întrucât în ultimii 3 ani au mai avut loc incidente grave de violență, iar cele aplicate până acum nu au avut niciun rezultat.

O elevă a fost agresată de alte două colege în toaleta Școlii Gimnaziale nr. 21 din Sibiu. Cazul a ajuns în atenția publică abia după două săptămâni. În timp ce conducerea unității de învățământ a decis să scadă nota la purtare cu 2 puncte celor două eleve, polițiștii s-au sesizat din oficiu, nefiind anunțați de caz, și au deschis un dosar penal fără să existe plângeri până la acest moment. (DETALII AICI)

Un părinte spune că nu e un caz izolat

Un părinte al unui elev din clasa a VII-a de la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu a transmis, vineri, un e-mail către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și conducerea școlii, mesaj redirecționat și către presă, în care reclamă modul în care a fost gestionat și prezentat public cazul agresiunii petrecute în 9 ianuarie în toaleta unității de învățământ.

Mirela Popa-Bianu susține că relatările apărute în spațiul public în acest caz ar fi omis declarațiile martorilor direcți, elevi minori care au fost prezenți la incident. „Copilul meu este unul dintre acești martori”, spune părintele, afirmând că, înainte de incidentul din toaletă, una dintre elevele acuzate de agresiune ar fi intrat în clasă cu un smoc de păr smuls din cap, smoc văzut de colegi și ulterior arătat profesorilor. Potrivit acesteia, acest aspect nu a apărut în spațiul public, iar conducerea școlii a minimizat faptele, „descriind smulgerea părului drept o atingere”.

Potrivit părintelui, incidentul din ianuarie nu este singular. Mirela Popa-Bianu susține că este al treilea an consecutiv în care, în aceeași clasă, au loc acte grave de violență. În toate cazurile, ar fi fost aplicate aceleași măsuri: scăderea notei la purtare și consiliere psihologică, de către aceeași comisie de violență. „În toate cazurile anterioare, copiii etichetați drept agresivi au ajuns să părăsească școala. Violența nu a dispărut, ci s-a repetat”, spune părintele.

Din aceste considerente, ea cere să fie luate măsuri concrete de consiliere, integrare și monitorizare mai ales a elevilor nou-veniți. „Un element comun tuturor acestor cazuri, care nu a fost analizat niciodată, este faptul că toți copiii implicați de-a lungul anilor au fost elevi transferați în această clasă pe parcursul ciclului școlar, nefiind parte din colectivul inițial format din clasa pregătitoare. Acest lucru nu justifică sub nicio formă violența, dar indică clar necesitatea unor măsuri reale de consiliere, integrare și monitorizare a elevilor nou-veniți. Lipsa oricărui program de sprijin pentru integrarea lor într-un colectiv deja format reprezintă o vulnerabilitate majoră, ignorată sistematic de școală și de comisia de violență”, spune părintele.

Unii părinți cer exmatricularea fetelor: „Nu au dreptul să incite la excluderea copiilor”

Mirela Popa-Bianu mai susține în e-mail că, în prezent, „un grup de părinți, coordonat de președintele consiliului reprezentativ al părinților din școală, promovează public ideea exmatriculării celor 2 eleve de clasa a 7 a, prin sondaje informale pe grupuri restrânse, din care nu toți părinții fac parte”. Ea consideră această practică „profund neetică”, dar și lipsită de bază legală: „părinții nu au dreptul să stabilească sancțiuni pentru alți copii și cu atât mai puțin să incite la excluderea lor”, adaugă părintele.

Potrivit acesteia, și în rândul altor copii s-a creat o neliniște deoarece martorii ar fi fost intimidați cu sancțiuni. De altfel, copilului care a filmat incidentul i s-ar spune că va fi pedepsit.

Părintele și-a încheiat mesajul cu o serie de întrebări adresate conducerii școlii și Inspectoratului Școlar:

Cine are dreptul legal de a propune sancțiuni precum exmatricularea și pe ce bază? De ce este tolerată implicarea informală a unor grupuri de părinți în decizii care țin exclusiv de școală? De ce nu a fost convocat consiliul clasei, structura pedagogică prevăzută de regulament? De ce nu au fost informați părinții imediat după incident? De ce nu a fost sesizată poliția? De ce, după trei ani consecutivi de aplicare a aceleiași proceduri, nimeni nu își asumă eșecul acesteia și nu o modifică? Cum sunt protejați, concret, copiii care merg zilnic la școală în acest context? Cum sunt protejate familiile despre care se vorbește public, fără ca presa să fi discutat cu vreun părinte sau martor direct?

Părintele a amintit inclusiv de cazul recent în care un copil minor a fost ucis.

„Nu invoc acest exemplu pentru senzațional, ci pentru a sublinia un adevăr dureros: violența între copii nu apare dintr-odată și nu poate fi tratată prin minimalizare, etichete sau soluții formale. Atunci când adulții bagatelizează faptele (”o atingere”), ignoră martorii sau repetă ani la rând aceleași măsuri care nu funcționează, transmit un mesaj periculos: că violența este tolerabilă, negociabilă sau reinterpretabilă. Nu solicit sancțiuni extreme. Solicit siguranță, adevăr și responsabilitate. Nu îmi pot trimite copiii la o școală în care violența este minimalizată, martorii sunt intimidați, iar deciziile sunt influențate de presiuni informale și de articole de presă neechilibrate”, adaugă Mirela Popa-Bianu.

Președinte Consiliu Părinți: „Părinții cer o sancțiune mai aspră”

Președintele consiliului reprezentantiv al părinților de la Școala 21 spune că cei mai mulți dintre părinți au cerut să fie luate măsuri mai aspre față de cele două fete, de aceea incidentul va fi reanalizat în Consiliul profesoral.

„În calitate de președinte al comitetului de părinți, vă pot spune că părinții școlii au decis să trimită acest caz spre reevaluare, în vederea aplicării unei sancțiuni mai aspre. Opinia generală a părinților este ca situația să fie analizată în Consiliul profesoral, pentru a se lua o măsură disciplinară mai dură”, a transmis Eugen Ceapă, președinte CRP Școala 21 si membru în Consiliul de Administrație al școlii.