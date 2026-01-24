hora unirii, jucată la stejarul lui mihai viteazul, pe valea hârtibaciului/ foto

Mica Unire a fost celebrată într-un mod aparte pe Valea Hârtibaciului, în zona localității sibiene Cașolț, unde un grup de drumeți a marcat momentul printr-o horă simbolică, jucată în jurul unui stejar secular, cunoscut drept „stejarul lui Mihai Viteazul”.

Cu mic, cu mare, participanții la turul organizat au ales să îmbrace ia românească și să joace „Hora Unirii” la umbra copacului vechi de aproximativ 700 de ani, sub care, potrivit legendei, s-ar fi odihnit însuși Mihai Viteazul în drumul său spre Șelimbăr.

„Mulți turiști au îmbrăcat ia românească și apoi au intrat în horă. Am avut chiar și oaspeți din Olanda și Ungaria, care ni s-au alăturat. A fost un moment extraordinar, pe care ni-l vom aminti cu plăcere”, a transmis Nicoleta Ocneriu, ghid în cadrul programului „Anii Drumeției” și organizatoarea evenimentului.

Zona Cașolțului este cunoscută pentru stejarii săi seculari, iar cel mai impunător dintre ei atinge aproximativ 13 metri înălțime și are o circumferință de 12 metri la bază. Legenda locală spune că Mihai Viteazul ar fi făcut un popas aici în timp ce își conducea oastea spre Șelimbăr, unde, la 28 octombrie 1599, avea să-l înfrângă pe principele Andrei Bathory.

După momentul simbolic al horei, drumeții și-au continuat traseul către herghelia „Raiul Cailor”, unde au admirat mai multe exemplare de cai arabi și au încheiat ziua cu o masă tradițională, savurând gulaș cu mămăliguță.

Evenimentul a fost organizat în cadrul programului „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu, care își propune să promoveze experiențele în aer liber, punând în valoare patrimoniul natural, gastronomia și obiceiurile locale ale județului Sibiu.