scandalul de la școala 21 din sibiu, continuă. mama elevului: „copilul meu a fost pus la zid, iar eu am fost eliminată din grupul clasei”

Cazul de violență dintre elevi de la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu capătă noi valențe, după ce mama băiatului de 12 ani care ar fi fost agresat în repetate rânduri revine cu declarații suplimentare privind reacția conducerii școlii și a dirigintei.

O mamă din Sibiu a tras un semnal de alarmă cu privire la un climat pe care îl descrie ca fiind „extrem de agresiv” în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 21 din municipiu. Femeia susține că fiul ei, elev în clasa a VI-a, ar fi fost agresat fizic și psihic în mod repetat de colegi, atât în interiorul școlii, cât și la finalul orelor.

Citeşte şi- Încă un caz de violență la Școala 21 din Sibiu: copil de 12 ani, agresat repetat de colegi/ video

Alina susține că, în urma apariției articolului în presă și a discuțiilor purtate cu diriginta clasei, situația nu doar că nu s-a îmbunătățit, ci a luat o turnură care, în opinia sa, pune din nou presiune pe copil.

Potrivit mamei, diriginta ar fi spus că a intrat în posesia filmării cu agresiunea abia ieri, moment în care ar fi decis să nu mai țină ora de limba română pentru a discuta incidentul cu elevii clasei. În cadrul acestei discuții, spune femeia, ar fi fost luată o declarație copilului fără acordul părintelui.

„După discuția cu doamna dirigintă reiese că ieri a intrat în posesia filmulețului și că nu a ținut ora de română ca să poată vorbi cu toți copiii despre ce s-a întâmplat, luând declarație copilului meu fără acordul meu și întrebându-l insistent ce înseamnă ‘tachinat’”, afirmă Trifan Alina.

Mai mult, mama susține că, în urma acestei discuții, concluzia trasă de cadrul didactic ar fi fost că elevul agresat este, de fapt, vinovat de situație.

„În concluzie, copilul meu este vinovat pentru că are un vocabular neadecvat față de colegi”, spune femeia, vizibil revoltată.

,,Am fost eliminată din grupul clasei”

Aceasta acuză și o reacție ostilă din partea dirigintelui după ce a ales să facă public cazul. Potrivit declarațiilor sale, cadrul didactic ar fi trimis un mesaj pe grupul de WhatsApp al clasei, exprimându-și nemulțumirea față de faptul că mama a luat legătura cu presa.

„Fiind foarte supărată că eu am luat legătura cu presa, a trimis un mesaj pe grupul clasei, apoi am fost eliminată din grup”, mai afirmă Trifan Alina.

Mama băiatului consideră că aceste acțiuni reprezintă o formă de intimidare și o încercare de a muta responsabilitatea de la faptele de violență asupra copilului său. Ea spune că nu își dorește scandal, ci doar protecția copilului și o analiză corectă a situației.

„Nu cer favoruri. Cer doar ca fiul meu să fie în siguranță și să nu mai fie pus în situația de a fi agresat și apoi învinovățit”, a declarat aceasta.