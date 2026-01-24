În ultimii ani, Sibiul a devenit tot mai clar o „poartă aeriană” spre Europa: pleci rapid din oraș și ajungi direct în hub-uri sau capitale care înainte însemnau ore bune pe șosea până la un aeroport mai mare. Iar când ai zbor direct, tentația e să te concentrezi doar pe bilete și cazare. Totuși, pentru multe situații neprevăzute, diferența dintre o vacanță reușită și una complicată ține de un detaliu simplu: o asigurare călătorie Europa aleasă corect, înainte de plecare.

Ce destinații directe au sibienii la îndemână

Din Sibiu există conexiuni directe către mai multe orașe europene, potrivite atât pentru city break-uri, cât și pentru vizite la familie sau deplasări de serviciu. Printre destinațiile anunțate pe lista de rute se regăsesc orașe precum Roma (Fiumicino), Madrid, Hamburg, Viena, München, Nürnberg, dar și destinații populare pentru comunitățile de români din străinătate, precum Dortmund, Memmingen, Karlsruhe/Baden-Baden, Frankfurt Hahn ori Milano (Bergamo). În plus, în anumite perioade apar și zboruri spre destinații de vacanță (de tip charter/seasonal), precum Larnaca, Palma de Mallorca, Antalya, Creta (Heraklion), Rhodos, Hurghada, Monastir sau Marsa Alam.

Important: rutele și frecvențele se pot modifica în funcție de sezon și de operator, așa că merită verificat programul actualizat înainte de rezervare.

Londra – ruta „de bază” pentru mulți sibieni

Dintre destinațiile externe, Londra rămâne una dintre cele mai căutate, fie pentru turism, fie pentru vizite la rude sau deplasări de lucru. Conexiunea directă din Sibiu este către London Luton (LTN), iar zborurile sunt operate de 5 ori pe săptămână, ceea ce înseamnă, practic, o frecvență foarte apropiată de zilnic (în medie aproximativ un zbor pe zi, cu variații în funcție de date). Asta face ca Londra să fie, pentru mulți, prima opțiune când vor să ajungă rapid în Marea Britanie fără escală.

Tocmai pentru că zborul e scurt și comod, mulți îl tratează ca pe o „ieșire simplă”. Dar în Regatul Unit există câteva particularități care merită luate în calcul înainte să pleci.

Marea Britanie după Brexit: documente, reguli și costuri

După Brexit, călătoria în Marea Britanie vine cu reguli diferite față de o destinație din UE, iar asta se vede mai ales în zona de acces și în costurile medicale. De aceea, o asigurare de călătorie pentru Marea Britanie este una dintre cele mai utile alegeri pentru cei care zboară din Sibiu spre Londra, fie și pentru câteva zile.

Pe lângă componenta medicală, e important să fii atent și la cerințele administrative. De exemplu, pentru intrarea în Regatul Unit este introdusă obligativitatea ETA (Electronic Travel Authorisation) pentru cetățenii europeni, inclusiv români, începând cu 2 aprilie 2025. Practic, este o autorizare electronică de călătorie care trebuie obținută înainte de plecare, iar verificarea se face de regulă la îmbarcare. În cazul în care planifici un weekend în Londra sau un drum scurt pentru vizite, acest pas poate deveni „detaliul” care îți strică programul dacă îl lași pe ultima zi.

În același timp, costurile medicale în Marea Britanie pot deveni semnificative în lipsa unei acoperiri adecvate. O consultație de urgență, investigații sau o spitalizare pot ridica nota de plată, iar o poliță de călătorie bine aleasă te poate proteja de cheltuieli greu de anticipat.

Ce ar trebui să acopere o asigurare bună pentru Europa (și pentru UK)

Indiferent dacă zbori spre Roma, Viena, Madrid sau Londra, o asigurare utilă nu înseamnă doar „să fie bifată”. Cele mai importante elemente pentru un călător obișnuit sunt:

cheltuieli medicale de urgență și spitalizare;

transport medical și repatriere;

asistență 24/7;

despăgubiri pentru anularea sau întreruperea călătoriei;

acoperire pentru bagaje pierdute, furate sau întârziate;

protecție în caz de întârzieri sau probleme logistice (în funcție de poliță).

Dacă pleci la drum cu escală sau cu multe conexiuni (chiar dacă pornești din Sibiu direct spre un hub), zona de „anulare/întârziere” și „bagaje” devine și mai relevantă.

Când ai zboruri directe din Sibiu spre orașe mari din Europa, călătoria devine mai simplă ca niciodată. Dar tocmai această ușurință îi face pe mulți să ignore partea de protecție. Fie că pleci într-un city break la Roma sau Madrid, fie că alegi Londra – una dintre cele mai frecvente și populare rute pentru sibieni – o asigurare potrivită îți poate salva bugetul și vacanța atunci când apar surprize.

În final, „poarta aeriană” a Sibiului spre Europa e o veste excelentă. Ca să fie și o experiență fără griji, merită să pornești la drum pregătit.