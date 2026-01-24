trei pui de câine din rasa kangal, dispăruți pe drumul slimnic–mândra. proprietarul oferă recompensă/ video

Un localnic din județul Sibiu este în căutarea a trei pui de câine din rasa Kangal, dispăruți în cursul zilei de 23 ianuarie, în zona Drumul Mândrei, kilometrul 5, pe drumul care leagă Slimnic de Mândra.

Potrivit declarațiilor făcute de proprietar, Mihai Vitan, acesta a cumpărat recent cei trei câini, în vârstă de aproximativ 3 luni.

„I-am lăsat liberi împreună cu alți câini, în jurul fermei. La un moment dat s-au separat de ceilalți”, a explicat bărbatul.

În jurul orei 14:30, Mihai Vitan s-a întors la fermă, însă puii nu mai erau de găsit. „Cred că au ieșit pe drumul principal, care se află la aproximativ 500 de metri de fermă. Este posibil să fi fost văzuți sau luați de cineva”, a mai spus acesta.

Proprietarul face un apel către toți cei care ar putea avea informații despre câini și oferă o recompensă de 500 de lei pentru recuperarea acestora.

Persoanele care i-au văzut sau știu ceva despre cei trei pui de Kangal sunt rugate să anunțe de urgență proprietarul.- 0746653781