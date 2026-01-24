ultimele zile pentru înscrieri de proiecte la maratonul internațional sibiu 2026

Vrei să pui comunitatea în mișcare la Maratonul Internațional Sibiu 2026? Înscrie-ți proiectul la cea de-a 15-a ediție a MIS! Dacă ai o idee care rezolvă o necesitate în comunitatea locală sau care poate să aducă un suflu nou în oraș, așteptăm aplicația ta. Completează formularul disponibil pe sibiu.grantmanager.ro până în data de 30 ianuarie 2026, ora 12.00 pm (la prânz).

La ediția precedentă, aproape 10.500 de alergători au susținut cauzele înscrise, cel mai mare număr din istoria evenimentului. În 2025, 54 de proiecte au fost aprobate de juriul MIS, iar în cele 14 ediții de până acum au fost implementate 437 de proiecte în domenii precum educație, sănătate, mediu, cultură, incluziune socială și protecția animalelor.

„An de an, implicarea comunității în probleme actuale, presante, este tot mai mare. Ne bucurăm să vedem că înscrierea de proiecte la Maratonul Internațional Sibiu este pe un trend ascendent. În fiecare an suntem aproape de inițiatori, oferindu-le posibilitatea de a se consulta cu noi înainte de depunerea documentației, astfel încât proiectele să aibă toate șansele de a fi selectate”, a declarat Gabriela Cuzepan, director de programe la Fundația Comunitară Sibiu.

Câte cauze vor merge mai departe?

În 2026, nu avem un număr minim de proiecte care vor intra în cursă – lista proiectelor finaliste va fi stabilită de membrii juriului, în funcție de calitatea aplicațiilor.

Cine poate aplica?

La fel ca în fiecare an, pot aplica atât ONG-uri, cât și grupuri de inițiativă (grupuri de oameni fără personalitate juridică). Statutul aplicantului nu reprezintă un criteriu de selecție.

Evaluarea se concentrează pe calitatea proiectului, claritatea ideii și capacitatea echipei de a-l implementa până la final, inclusiv în etapa de strângere de fonduri.

Cum aplici?

Condițiile de participare, criteriile de selecție și toate informațiile necesare înainte de aplicare sunt disponibile pe platforma sibiu.grantmanager.ro. Pentru a putea aplica, este necesară crearea unui cont și parcurgerea informațiilor privind procesul de înscriere.

Pentru a înscrie un proiect, completează formularul disponibil până la data de 30 ianuarie 2026, ora 12.00 (la prânz). Recomandăm redactarea aplicației din timp, pentru a permite eventuale clarificări și consultări cu echipa fundației. Pentru întrebări sau nelămuriri, ne poți contacta la adresa proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro. Răspundem în ordinea solicitărilor primite și, dacă este necesar, putem stabili o întâlnire de consultare.

PS: Dacă ai nevoie de inspirație, aruncă un ochi peste proiectele de anul trecut, dar nu uita și faptul că mereu e loc de inovație și abordări noi.