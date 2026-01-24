un jucător de la fc hermannstadt, tranșant după eșecul cu dinamo: ”doar am alergat și atât” / video

Mijlocașul bulgar al lui FC Hermannstadt, Antoni Ivanov recunoaște că echipa sa trebuie să joace mult mai bine decât a făcut-o cu Dinamo, pentru a evita retrogradarea.

Sibienii au un singur succes din cele 12 jocuri pe ”Municipal” în acest sezon și sunt penultimii în clasamentul Superligii.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

După un nou eșec pe ”Municipal”, 1-2 cu Dinamo, mijlocașul Antoni Ivanov (30 de ani) a recunoscut direct că problemele echipei sibiene sunt acute și greu de remediat, iar golurile încasate în acest an au venit pe situații identice.

”Din păcate e al doilea meci de când a reînceput campionatul când toate golurile sunt luate pe greșeala noastră, nu am ieșit la șuturile lor. Trebuie să corectăm asta prin multă muncă, dar după fiecare înfrângere, trebuie să spun aceleași chestii. Este vorba de moral, de responsabilitate și de caracter, asta ne scoate din situația asta” a spus Ivanov la flash-interviurile de la finalul jocului cu Dinamo, scor 1-2.

”Se vede că e schimbat jocul”

Mijlocașul defensiv al sibienilor a explicat și care sunt diferențele între jocul cu fostul antrenor, Marius Măldărășanu și actualul antrenor, Dorinel Munteanu. ”Este schimbat jocul și se vede asta. În prima parte a sezonului, cu Măldărășanu am jucat mai dezvoltat, încercând să ieșim cu mingea. Acum, trebuie să exploatăm alte slăbiciuni ale adversarului și trebuie să ne apărăm mai compact, să așteptăm erorile adversarului, sper să scoatem ceva, așa ni s-a transmis, dar dacă luăm două goluri la orice situație, nu suntem bine defensiv” a mai declarat bulgarul.

Sibienii arată în continuare ca o echipă mică, cantonată în defensivă și fără a reuși să aibă ocazii în atac.

”Lipsește golul”

Dinamo a dominat vieneri jocul de pe ”Municipal”, una în care Sibiul s-a apărat compact, dar rareori a pus probleme în atac.

”La fiecare meci acum trebuie să luăm minimum un punct! Trebuie să sperăm chiar și mai sus, dar din păcate nu arătăm că vrem. Nici nu îmi amintesc vreo ocazie clară. Acum, că sunt la rece, pot să zic că doar am alergat și atât, în afară de golul lui Marko și șutul lui Cristi. Lipsește golul și trebuie să dăm mai mult”, a mai afirmat Antoni Ivanov, la flash-interviu.