victorie la scor pentru acs mediaș în primul amical. un jucător a reușit hattrick

ACS Mediaș s-a impus cu 6-1 în primul joc de vreificare al iernii, cu Sporting Cluj.

În primul amical al iernii, echipa medieșeană a avut un joc facil pe ”8 Mai”, cu Sporting Cluj. Băieții antrenați de Cosmin Vâtcă s-au impus cu 6-1, după reușitele lui Raul Orlandea (minutele 23, 36, 45), Victor Astafei (minutele 49, 78) și Lucian Noian (minutul 86).

Tehnicianul Cosmin Vâtcă a rulat sâmbătă întregul lot avut la dispoziție și mai speră la 1-2 achiziții pentru a doua parte a sezonului.

Medieșenii vor mai disputa amicale cu Metalurgistul Cugir (30 ianuarie), Olimpia Satu Mare (7 februarie), Hermannstadt II (11 februarie), Odorheiu Secuiesc (14 februarie) și Universitar Alba Iulia (20 februarie).