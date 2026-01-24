victorie la scor pentru acs mediaș în primul amical. un jucător a reușit hattrick

ACS Mediaș s-a impus cu 6-1 în primul joc de vreificare al iernii, cu Sporting Cluj.

În primul amical al iernii, echipa medieșeană a avut un joc facil pe ”8 Mai”, cu Sporting Cluj. Băieții antrenați de Cosmin Vâtcă s-au impus cu 6-1, după reușitele lui Raul Orlandea (minutele 23, 36, 45), Victor Astafei (minutele 49, 78) și Lucian Noian (minutul 86).

Tehnicianul Cosmin Vâtcă a rulat sâmbătă întregul lot avut la dispoziție și mai speră la 1-2 achiziții pentru a doua parte a sezonului.

Medieșenii vor mai disputa amicale cu Metalurgistul Cugir (30 ianuarie), Olimpia Satu Mare (7 februarie), Hermannstadt II (11 februarie), Odorheiu Secuiesc (14 februarie) și Universitar Alba Iulia (20 februarie).

Ultima oră