victorie pentru csc șelimbăr în amicalul cu alba iulia. care sunt noutățile din lotul ”călăreților roșii”

Echipa de eșalon secund CSC 1599 Șelimbăr a câștigat sâmbătă cu 2-0 jocul amical cu Unirea Alba Iulia, o formație care își propune promovarea din Liga 3.
CSC 1599 Șelimbăr a câștigat cu 2-0 (2-0) amicalul cu Unirea Alba Iulia, desfășurat sâmbătă pe terenul sintetic de la Micești.
Golurile echipei pregătite de Eugen Beza au fost reușite de Petrișor Petrescu în minutul 9 și Edmond Lenghel în minutul 22.
”Călăreții roșii” mai disputaseră un amical în urmă cu o săptămână, 5-0 cu Viitorul Budești, o echipă de județ din Vâlcea.
Din lotul care a încheiat prima parte a sezonului nu mai sunt printre ”călăreți”: Obed (Inter Sibiu), P. Ntim, Cotogoi, Dancu, Gherman (CS Dinamo), S. Șerban (FC Bihor) și Jurj (Chindia).
Au venit până acum Ianis Mihart și Patrick Vuc, ambii de la FC Hermannstadt și se mai caută 1-2 jucători. De asemenea a revenit la antrenamente și George Monea, jucător care a suferit în primăvara anului trecut două operații la spate.
Din pepiniera proprie au fost promovați la prima echipă juniorii Cătălina, Popovici, Florea și Frățilă.
Pentru șelimbăreni mai urmează amicale cu Inter Sibiu (28 ianuarie), ASA Tg. Mureș (31 ianuarie), CIL Blaj (4 februarie), CSC Dumbrăvița (7 februarie) și SCM Rm. Vâlcea (11 și 14 februarie).
CSC Șelimbăr: Măluțan – T. Ivan, Wiktorsky, Natea, Călugăr – Lenghel, Luca, Boboc, Benzar – Petrescu, Bucuroiu. Au mai jucat: Băilă, Popovici, Monea, Giafer, Frățilă, Buzan, A. Șerban, Baba, Cătălina, Florea, Mihart, Birbic, Vuc.
