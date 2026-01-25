accident grav la ieșire din moșna: 3 persoane rănite

Traficul rutier pe DJ 141, la ieșirea din localitatea Moșna spre Mediaș, este blocat în urma unui accident de circulație în care au fost implicate trei autoturisme, potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și echipaje medicale de urgență. Conform IPJ Sibiu, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ au fost mobilizate pentru acordarea primului ajutor victimelor.

„Un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ au intervenit de urgență în localitatea Moșna la un accident rutier. Trei persoane au avut nevoie de asistență medicală. Echipajul SMURD a preluat o femeie în vârstă de aproximativ 44 de ani, care a suferit un traumatism la mână și un atac de panică. Alte două victime, un bărbat și o femeie, au fost preluate de ambulanța SAJ. Toate cele trei victime sunt transportate la CPU Mediaș”, a transmis IPJ Sibiu.

Reprezentanții SAJ Sibiu au precizat că au intervenit cu un echipaj de tip B în localitatea Moșna, la un accident rutier produs între trei autoturisme. Echipajul SAJ a acordat asistență medicală pentru două victime:

– un bărbat în vârstă de 48 de ani, care a suferit un traumatism abdominal;

– o femeie în vârstă de 58 de ani, cetățean străin, cu traumatism toracic.

O altă victimă, o femeie, a fost transportată la CPU Mediaș de către un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Alecsandra Rugaci, a declarat că traficul rutier în zonă este blocat, valorile de trafic fiind moderate. Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.