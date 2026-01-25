accident grav între dobârca și poiana sibiului: 7 persoane rănite, iar isu a activat planul roșu

Un grav accident rutier s-a produs pe 25 ianuarie, pe DJ 106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru acordarea asistenței victimelor.

Potrivit ISU Sibiu, „ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic. Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane, dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală.

După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Persoana încarcerată a fost extrasă din mașina, aceasta este în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare.

La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comanda.”

,,Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație produs pe DJ 106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului în care sunt implicate două autovehicule.” transmite IPJ Sibiu.

De asemenea, SAJ Sibiu a precizat: „SAJ SIBIU a intervenit cu un echipaj cu medic și un echipaj de tip B (asistent) la un accident rutier produs între Dobârca și Poiana Sibiului. Din primele informații este vorba despre două autoturisme și trei victime. La intervenție participă și mai multe echipaje de la ISU. Intervenția este în dinamica.”

Salvatorii acționează în aceste momente pentru descarcerarea victimei și acordarea îngrijirilor medicale necesare, iar autoritățile vor reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce situația evoluează.