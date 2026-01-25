accidentul de duminică de la moșna: mașină răsturnată în curtea unei case și 3 oameni răniți

IPJ Sibiu a oferit noi detalii despre accidentul rutier grav produs pe DJ141, pe direcția Mediaș-Moșna,unde au fost implicate trei autoturisme și mai multe victime.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 39 de ani, din Moșna, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Acesta a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune laterală cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat de 52 de ani, din Mediaș, iar ulterior a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de o femeie de 58 de ani, cetățean străin.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 52 de ani s-a răsturnat în afara părții carosabile, ajungând în curtea unui imobil.

Trei persoane au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital: conducătoarea auto de 58 de ani și câte un pasager din celelalte două autoturisme, respectiv o femeie de 44 de ani și un bărbat de 48 de ani.

Potrivit polițiștilor: „Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.”