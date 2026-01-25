IPJ Sibiu a oferit noi detalii despre accidentul rutier grav produs pe DJ141, pe direcția Mediaș-Moșna,unde au fost implicate trei autoturisme și mai multe victime.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 39 de ani, din Moșna, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Acesta a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune laterală cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat de 52 de ani, din Mediaș, iar ulterior a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de o femeie de 58 de ani, cetățean străin.
Citeşte şi- Accident grav la ieșire din Moșna: 3 persoane rănite
În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 52 de ani s-a răsturnat în afara părții carosabile, ajungând în curtea unui imobil.
Trei persoane au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital: conducătoarea auto de 58 de ani și câte un pasager din celelalte două autoturisme, respectiv o femeie de 44 de ani și un bărbat de 48 de ani.
Potrivit polițiștilor: „Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.”
Ultima oră
- O femeie moartă și 5 răniți, bilanțul accidentului de duminică de la Poiana Sibiului: s-a dezactivat planul roșu / video foto acum 4 ore
- Accidentul de duminică de la Moșna: mașină răsturnată în curtea unei case și 3 oameni răniți acum 5 ore
- Zăpadă, adrenalină și spectacol la Păltiniș Arena. Cine sunt câştigătorii Arena Freestyle Open 2026/ video acum 5 ore
- Accident grav între Dobârca și Poiana Sibiului: 7 persoane rănite, iar ISU a activat PLANUL ROȘU acum 6 ore
- Accident grav la ieșire din Moșna: 3 persoane rănite acum 6 ore