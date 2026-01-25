copiii şi-au învins fricile la exotic expo sibiu. vedeta celor mici- şarpele corn snake, cornel/ foto, video

Duminică, 25 ianuarie 2026, pe strada Malului nr. 2, Exotic Expo Sibiu a fost mai mult decât o simplă expoziție – a fost un eveniment plin de viață, curiozitate și emoții intense. Încă de la deschidere, de la ora 11:00, spațiul s-a umplut rapid, semn că interesul sibienilor pentru lumea animalelor exotice este mai mare ca niciodată.

Atmosfera a fost una efervescentă, cu mulți copii entuziasmați, ochi mari de uimire și întrebări la tot pasul. Părinții au privit cu bucurie cum cei mici descopereau animale pe care, până atunci, le văzuseră doar în cărți sau pe internet. Pentru mulți dintre ei, a fost prima dată când au ținut în mână o reptilă sau o insectă, iar emoțiile s-au transformat rapid din teamă în curiozitate și fascinație.

Expoziția a fost complet interactivă, fiecare specie beneficiind de o prezentare specială. Organizatorii au explicat pe larg caracteristicile animalelor, modul lor de viață și importanța lor în natură, transformând evenimentul într-o adevărată lecție de biologie „pe viu”.

„Nu este doar o expoziție unde vii și te uiți la animale închise în terarii. Avem și sesiuni de prezentare, prin care oamenii înțeleg mai bine aceste specii și scapă de frici”, a declarat Rareș Lungu, organizatorul Exotic Expo Sibiu.

Acesta a subliniat și diversitatea impresionantă a exemplarelor expuse:

„Avem o gamă foarte mare de animale exotice, inclusiv insecte, care sunt una dintre principalele atracții. Sunt peste 1.500 de exemplare de insecte, unele dintre cele mai spectaculoase din lume.”

Pentru mulți copii, momentul culminant a fost atunci când au avut curajul să țină în mână o reptilă sau o insectă, sub îndrumarea organizatorilor. „Ideea este să le arătăm oamenilor că aceste animale nu sunt periculoase și că pot fi înțelese, dacă le cunoști”, a mai adăugat Rareș Lungu.

Ca de fiecare dată, vedetele evenimentului au fost Pighy, țestoasa expoziției, și Cornel, șarpele Corn Snake, care au atras zeci de copii dornici de poze și explicații suplimentare.

Exotic Expo Sibiu s-a dovedit, și de această dată, un real succes, reușind să aducă laolaltă distracția, educația și interacțiunea directă, într-un eveniment care a animat duminica sibienilor și a lăsat în urmă multe zâmbete și amintiri.