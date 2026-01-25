cormoranii fac ravagii la racovița. un pescar cere combaterea lor: „fauna piscicolă este decimată zi de zi”/ video

Un pescar din localitatea Cârțișoara trage un semnal de alarmă cu privire la impactul tot mai vizibil al cormoranilor asupra faunei piscicole din zona Racovița. Cinduleț Iulian, pescar cu experiență, susține că situația scapă de sub control, iar autoritățile întârzie să ia măsuri concrete.

„Oare până când să tot stăm să ne uităm la ei, să le facem poze sau video, fără să putem face nimic, fără să putem acționa? Nu e o specie amenințată cu dispariția, fac doar rău și foarte rău. Decimează zi de zi fauna noastră piscicolă, atât de pe sălbatic, cât și de pe privat”, spune Cinduleț Iulian.

Potrivit acestuia, prezența masivă a cormoranilor afectează grav atât apele naturale, cât și bălțile private, unde pierderile pentru pescari sunt considerabile. Deși problema este cunoscută de ani de zile, soluțiile întârzie să apară.

Pescarul susține că intervenția este blocată de lipsa unui cadru legal clar. „Tot ce avem noi, vânătorii, nevoie este o hotărâre de guvern și norme de aplicare. Atât”, mai spune acesta.

În acest context, Cinduleț Iulian face un apel public către autorități, cerând implicare urgentă. El a menționat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, dar și pe Diana Buzoianu, solicitând măsuri care să permită gestionarea populației de cormorani.