csu sibiu renaște! dan fleșeriu: "asta e frumusețea baschetului"

După trei victorii consecutive pe banca lui CSU, în meciuri tari, Dan Fleșeriu pare că a găsit cheia pentru redresarea echipei sibiene, care reintră cu șanse reale în lupta pentru play-off.

Pentru prima dată de la startul sezonului, CSU a bifat trei victorii consecutive, ultima fiind reușită vineri seara, în Sala Transilvania, 91-87 cu SCM Craiova.

A fost un alt meci electrizant, după ce sibienii au avut 50-35 la pauza mare, apoi s-au văzut conduși pe final, 84-87. Ultimul minut a fost însă al lui CSU, care a avut nervii mai tari și a câștigat cu 91-87.

Tehnicianul sibienilor, Dan Fleșeriu spune că astfel de victorii, pe muchie de cuțit reprezintă frumusețea baschetului.

”Meciurile le trăim cu intensitate, indiferent de moment sau scor. Este ca la un examen, când la inceput te concentrezi la ce ai de făcut și la ce ai repetat când ai învățat, în așa fel încât să reușești să fii maxim de eficient posibil. Diferența este că în sport, când esti în meci, adică concurezi cu un adversar și acesta urmează aceiași pași și el s-a pregătit la fel de intens și de aici și frumusețea baschetului și a sportului” a declarat Dan Fleșeriu, în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

”Șansele la play-off nu au scăzut”

Cu un bilanț de 8-9, CSU a reintrat în lupta pentru primele șapte locuri, dar antrenorul lui CSU este echilibrat.

”Deloc nu ne-au crescut șansele, suntem în același punct în care eram și în decembrie. Sigurul lucru de notat este că în urma rezultatelor acestea, șansele pentru play-off nu au scăzut” spune sibianul Dan Fleșeriu. U-BT Cluj este direct calificată în play-off.

Oficialii lui CSU speră ca rezultatele pozitive să readucă fanii ”vulturilor” la Sala Transilvania în număr mare, așa cum era în urmă cu două sezoane.

”Pentru jucători, aportul sălii, al suporterilor la Sibiu este nu doar important, este decisiv. Fanii lui CSU pot purta echipa spre victorie și o fac ori de câte ori ei simt că jucatorii pun suflet și determinare în joc, chiar și atunci când rezultatul nu e favorabil” a concluzionat tehnicianul lui CSU.

Pentru CSU urmează un alt meci echilibrat, miercuri, 28 ianuarie, la Timișoara, cu SCM, două echipe care sunt în luptă pentru play-off.