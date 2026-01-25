o femeie moartă și 5 răniți, bilanțul accidentului de duminică de la poiana sibiului: s-a dezactivat planul roșu / video foto

O femeie în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața, iar alte șase persoane au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit grav pe DJ 106G, în apropiere de localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, pe 25 ianuarie. În primele momente, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona situația și a acorda asistență rapidă victimelor.

La locul accidentului au intervenit echipaje SMURD, ambulanțe SAJ, autospeciale de stingere și descarcerare, precum și o autospecială de transport pentru victime multiple. Una dintre persoane a fost inițial încarcerată și inconștientă, iar echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Potrivit ISU Sibiu: „Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Cinci victime au fost transportate la UPU Sibiu, cu răni ușoare. O persoană a refuzat transportul la spital. Din nefericire, victima aflată în stop cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de medicul prezent la fața locului. Este vorba despre o femeie în vârstă de 55 de ani.”

,,Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ106 G, pe direcția Dobârca-Poiana Sibiului, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, un tânăr de 20 de ani, din Jina, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism, condus din sens opus de către un bărbat de 55 de ani din județul Alba.

În urma coliziunii, din nefericire, pasagera aflată în autoturismul conducătorului de 55 de ani a decedat.

De asemenea, cei doi conducători auto și 3 pasageri din autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.” transmite IPJ Sibiu.