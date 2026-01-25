zăpadă, adrenalină și spectacol la păltiniș arena. cine sunt câştigătorii arena freestyle open 2026/ video

Păltiniș Arena a găzduit cu succes ediția Arena Freestyle Open 2026, un eveniment care a adunat la start peste 40 de concurenți – schiori și snowboarderi din întreaga țară – dornici să își testeze limitele pe un snowpark special amenajat pentru competiție.
Traseul a fost conceput pentru a provoca atât riderii aflați la început de drum, cât și pe cei avansați. Structurat pe cinci platforme, snowpark-ul a oferit două linii distincte, cu elemente variate: de la rail-uri și box-uri tehnice, până la kickere spectaculoase. Fiecare coborâre a transformat competiția într-un adevărat show, punând accent pe creativitate, control și stil.
Vremea a fost ideală pentru freestyle, cu temperaturi plăcute și zăpadă excelentă, iar atmosfera a fost întreținută de publicul numeros prezent la baza pârtiei.
Competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile. Vineri, între orele 10:00 și 16:00, au avut loc antrenamentele oficiale, în care sportivii s-au acomodat cu snowpark-ul. Sâmbătă, ziua concursului, a început cu ședința tehnică, urmată de manșele de antrenament, două manșe de calificări și trei manșe de finale. Lupta pentru podium a fost intensă până în ultima manșă, atât la schi, cât și la snowboard.
Premiile au constat în produse de specialitate oferite de magazinele FlavaShop Brașov și H2O. „Mulțumim sponsorilor, Red Bull România, partener constant al concursurilor de acțiune de la Păltiniș Arena, precum și magazinelor FlavaShop și H2O pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulțumiri tuturor concurenților și spectatorilor care au contribuit la reușita unei ediții memorabile a Arena Freestyle Open”, au transmis organizatorii.
Rezultatele Arena Freestyle Open 2026
Ski grooms -14 ani
- Patrick Buțiu – 12 ani, Sibiu
Ski rookies – 14-17 ani
- Torok Zalan – 17 ani, Cluj
- Albert Nicolae – 14 ani, Brașov
- Dorian Neculoiu – 17 ani, Brașov
Ski adulți
- Pap Koppany – 29 ani, Miercurea Ciuc
- Marton Antal – 24 ani, Miercurea Ciuc
- Hollo Halman – 25 ani, Miercurea Ciuc
Snowboard fete – rookies
- Emoke Fejer – 14 ani, Miercurea Ciuc
- Krisztina Garbea – 14 ani, Miercurea Ciuc
Snowboard fete – adulți
- Iulia Șerbu – 18 ani, Sibiu
Snowboard băieți, grooms
- Octavian Drăgoiu – 13 ani, Alba Iulia
- Kassay Vazul – 13 ani, Miercurea Ciuc
- Eduard Lorincz – 12 ani, Sibiu
Snowboard băieți, rookies
- Theodor Petre – 14 ani, Brașov
- Elod Goga Molnar – 14 ani, Miercurea Ciuc
- Ștefan Cocioabă – 16 ani, Sibiu
Snowboard băieți, adulți
- Matyas Iszlay – 25 ani, Miercurea Ciuc
- Victor Bărbulescu – 24 ani, Sibiu
- Zoltan Reisz – 25 ani, Miercurea Ciuc
Arena Freestyle Open 2026 a demonstrat încă o dată că Păltiniș Arena este locul ideal pentru pasionații de freestyle, oferind condiții de top și competiții memorabile pentru toate vârstele.
