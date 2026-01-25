zăpadă, adrenalină și spectacol la păltiniș arena. cine sunt câştigătorii arena freestyle open 2026/ video

Păltiniș Arena a găzduit cu succes ediția Arena Freestyle Open 2026, un eveniment care a adunat la start peste 40 de concurenți – schiori și snowboarderi din întreaga țară – dornici să își testeze limitele pe un snowpark special amenajat pentru competiție.

Traseul a fost conceput pentru a provoca atât riderii aflați la început de drum, cât și pe cei avansați. Structurat pe cinci platforme, snowpark-ul a oferit două linii distincte, cu elemente variate: de la rail-uri și box-uri tehnice, până la kickere spectaculoase. Fiecare coborâre a transformat competiția într-un adevărat show, punând accent pe creativitate, control și stil.

Vremea a fost ideală pentru freestyle, cu temperaturi plăcute și zăpadă excelentă, iar atmosfera a fost întreținută de publicul numeros prezent la baza pârtiei.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile. Vineri, între orele 10:00 și 16:00, au avut loc antrenamentele oficiale, în care sportivii s-au acomodat cu snowpark-ul. Sâmbătă, ziua concursului, a început cu ședința tehnică, urmată de manșele de antrenament, două manșe de calificări și trei manșe de finale. Lupta pentru podium a fost intensă până în ultima manșă, atât la schi, cât și la snowboard.

Premiile au constat în produse de specialitate oferite de magazinele FlavaShop Brașov și H2O. „Mulțumim sponsorilor, Red Bull România, partener constant al concursurilor de acțiune de la Păltiniș Arena, precum și magazinelor FlavaShop și H2O pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulțumiri tuturor concurenților și spectatorilor care au contribuit la reușita unei ediții memorabile a Arena Freestyle Open”, au transmis organizatorii.

Rezultatele Arena Freestyle Open 2026

Ski grooms -14 ani

Patrick Buțiu – 12 ani, Sibiu

Ski rookies – 14-17 ani

Torok Zalan – 17 ani, Cluj Albert Nicolae – 14 ani, Brașov Dorian Neculoiu – 17 ani, Brașov

Ski adulți

Pap Koppany – 29 ani, Miercurea Ciuc Marton Antal – 24 ani, Miercurea Ciuc Hollo Halman – 25 ani, Miercurea Ciuc

Snowboard fete – rookies

Emoke Fejer – 14 ani, Miercurea Ciuc Krisztina Garbea – 14 ani, Miercurea Ciuc

Snowboard fete – adulți

Iulia Șerbu – 18 ani, Sibiu

Snowboard băieți, grooms

Octavian Drăgoiu – 13 ani, Alba Iulia Kassay Vazul – 13 ani, Miercurea Ciuc Eduard Lorincz – 12 ani, Sibiu

Snowboard băieți, rookies

Theodor Petre – 14 ani, Brașov Elod Goga Molnar – 14 ani, Miercurea Ciuc Ștefan Cocioabă – 16 ani, Sibiu

Snowboard băieți, adulți

Matyas Iszlay – 25 ani, Miercurea Ciuc Victor Bărbulescu – 24 ani, Sibiu Zoltan Reisz – 25 ani, Miercurea Ciuc

Arena Freestyle Open 2026 a demonstrat încă o dată că Păltiniș Arena este locul ideal pentru pasionații de freestyle, oferind condiții de top și competiții memorabile pentru toate vârstele.