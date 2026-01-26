accident cu 4 răniți la șalcău: un șofer a pierdut controlul în curbă / video foto

Un accident de circulație s-a produs luni după-amiază pe DJ 141 A, la intersecția cu DC 37, în afara localității Șalcău. Patru persoane sunt rănite.
Potrivit primelor informații, un șofer a pierdut controlul volanului într-o curbă și a ieșit în decor. „Polițiștii rutieri au stabilit faptul că șoferul unui autoturism (localnic, în vârstă de 31 de ani), în timp ce se deplasa pe DN 141 A, pe direcția Mihăileni – Șeica Mare, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple și o ambulanță SAJ. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a șoferului și a altor 3 pasageri, mai precis doi bărbați în vârstă de 37 și 47 de ani și o femeie în vârstă de 32 de ani, victimele fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
„Echipajele medicale au acordat asistență medicală pentru cinci persoane. Dintre acestea două au refuzat transportul la spital. Altele trei persoane au fost transportate la UPU Sibiu astfel: o femeie în vârstă de aproximativ 32 de ani a suferit un traumatism cranian; un bărbat în vârstă de 37 de ani a suferit multiple traumatisme; un bărbat în vârstă de 47 de ani a suferit multiple traumatisme”, transmite Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu
Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
Ultima oră
- Nu scapă de arest: bărbații din Blăjel acuzați de omor rămân după gratii acum 43 de minute
- Tânără de 20 de ani din Cisnădie, de negăsit: a plecat spre București și nu s-a mai întors acum 45 de minute
- Noua generație de învățătoare ale Sibiului – La 24 de ani, Mariana predă altfel: fără frică, fără rigiditate acum 49 de minute
- Ședință de urgență la Școala 21 după bătăile dintre elevi: Inspectoratul Școlar vrea clarificarea situației acum 52 de minute
- Noi scumpiri la Sibiu de la 1 februarie: printre cei afectați, posesorii de mașini electrice acum o oră