accident cu 4 răniți la șalcău: un șofer a pierdut controlul în curbă / video foto

Un accident de circulație s-a produs luni după-amiază pe DJ 141 A, la intersecția cu DC 37, în afara localității Șalcău. Patru persoane sunt rănite.

Potrivit primelor informații, un șofer a pierdut controlul volanului într-o curbă și a ieșit în decor. „Polițiștii rutieri au stabilit faptul că șoferul unui autoturism (localnic, în vârstă de 31 de ani), în timp ce se deplasa pe DN 141 A, pe direcția Mihăileni – Șeica Mare, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple și o ambulanță SAJ. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a șoferului și a altor 3 pasageri, mai precis doi bărbați în vârstă de 37 și 47 de ani și o femeie în vârstă de 32 de ani, victimele fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

„Echipajele medicale au acordat asistență medicală pentru cinci persoane. Dintre acestea două au refuzat transportul la spital. Altele trei persoane au fost transportate la UPU Sibiu astfel: o femeie în vârstă de aproximativ 32 de ani a suferit un traumatism cranian; un bărbat în vârstă de 37 de ani a suferit multiple traumatisme; un bărbat în vârstă de 47 de ani a suferit multiple traumatisme”, transmite Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.