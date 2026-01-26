accident luni dimineață pe calea cisnădiei: pieton lovit pe trecerea de pietoni / video

Un accident rutier grav a avut loc în dimineața zilei de 26 ianuarie, în jurul orei 06:15, pe Calea Cisnădiei, în municipiul Sibiu. Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au fost alertați prin apel 112 și s-au deplasat imediat la fața locului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr, „din primele verificări, s-a constatat că șoferul unui autoturism, în vârstă de 77 de ani, domiciliat în Sibiu, a acroșat un pieton de 46 de ani, domiciliat în Cisnădie, care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni”.

Victima a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Un cititor Ora de Sibiu, martor la eveniment, a transmis detalii dramatice: „Bărbatul a fost proiectat în aer în urma impactului. În timp ce o mașină îi acordase prioritate, un alt autoturism care circula din sens opus nu a oprit și l-a lovit la mijlocul trecerii. Victima prezenta dureri puternice, mai ales la coloana vertebrală, și urme vizibile de sânge la nivelul mâinilor.”

Martorul mai menționează că, deși la această trecere există semafoare, acestea nu funcționează în mod normal, fiind active doar luminile intermitente, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța pietonilor. În momentul accidentului, șoferul și pasagerul din autoturismul implicat se aflau în afara mașinii, iar martorii au auzit remarca: „Vai, Nelu, și noi ne grăbeam!”, făcută în contextul evenimentului.