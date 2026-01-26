accident mortal pe valea oltului, la călimănești / foto

Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, în jurul orei 06:00, pe DN 7 Valea Oltului, pe raza localității Călimănești.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, a reieșit că un tânăr în vârstă de 19 ani, din municipiul Pitești, aflat la volanul unui autoturism, s-ar fi angajat într-o manevră de depășire, moment în care a intrat în coliziune frontală cu un TIR condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani.

În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat, șoferul rămânând încarcerat. Pompierii din cadrul Detașamentului Râmnicu Vâlcea au extras șoferul, în stare de inconștientă și l-au predat echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, pentru tânărul de 19 ani nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul.

Alte patru persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și transportate la UPU Vâlcea, fiind conștiente și cooperante.

Conducătorul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.