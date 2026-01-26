avertizare meteo pentru sibiu: urmează ploi consistente și vreme instabilă în special la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o avertizare de COD PORTOCALIU și COD GALBEN, valabilă între 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00, vizând în special județul Sibiu și alte regiuni montane și deluroase.

COD PORTOCALIU

Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m

Zone afectate: zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova

În aceste zone, se vor înregistra ploi și lapoviță, favorizând topirea stratului de zăpadă, cu acumulări de 60–80 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, ninsorile vor depune 30–40 cm de zăpadă, iar vântul va avea rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 50 m.

COD GALBEN

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ

Zone afectate: sudul Banatului, jumătatea nordică a Olteniei și Munteniei, zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea

Se vor acumula 30–40 l/mp, izolat peste 50 l/mp, iar temporar vor fi precipitații slabe și intensificări ale vântului cu viteze de 40–45 km/h.

