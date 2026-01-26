biserica din vința, aproape de redeschidere după renovare: veste tristă pentru sibienii dornici de plimbări cu sania trasă de cai

Sania trasă de cai nu va mai fi pusă în funcțiune, cel puțin deocamdată, în Muzeul ASTRA din Sibiu. Anunțul a fost făcut de directorul instituției, Ciprian Ștefan, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 26 ianuarie, unde acesta a explicat motivele care au dus la luarea acestei decizii.

„Nu o să mai fie pusă în funcțiune deocamdată sania trasă de cai. Pe de o parte, a fost foarte frig, iar pe de altă parte, iapa este gestantă și nu vreau să risc sub nicio formă”, a declarat Ciprian Ștefan. Directorul muzeului a subliniat că siguranța animalelor este prioritară, dar și cea a vizitatorilor.

Potrivit acestuia, atunci când sania era funcțională, numărul mare de copii veniți cu părinții și cu propriile sănii a creat situații periculoase.

„De două ori era să avem un accident. Prefer să lăsăm copiii să vină cu săniile lor, pe aleile muzeului. Am lăsat intenționat între 10 și 15 centimetri de zăpadă pentru sănii, dar când a venit căldura sau ploaia, s-a creat polei și a trebuit să renunțăm”, a explicat Ștefan.

Directorul Muzeului ASTRA a precizat că, odată cu îmbunătățirea vremii, muzeul va deveni din nou un punct de atracție pentru familiile cu copii, în special pentru cei care dețin abonamente. „Când e frumos, muzeul va fi plin de părinți cu copii, să dea cu sania”, a adăugat acesta.

Biserica din Vința ar putea fi deschisă publicului

Pe lângă aspectele legate de activitățile de iarnă, Ciprian Ștefan a vorbit și despre amplele lucrări de restaurare aflate în desfășurare. În prezent, peste 30 de construcții etnografice din muzeu sunt incluse într-un proces de restaurare. „Anul acesta, când se îndreaptă vremea, undeva în luna mai–iunie, sperăm să finalizăm tot proiectul prin Timbrul Monumentelor”, a spus directorul.

Totodată, acesta a făcut un anunț în premieră privind biserica din Vința, un monument deosebit din patrimoniul muzeului. Dacă lucrările vor decurge conform planului, lăcașul de cult ar putea fi deschis publicului chiar în acest an. „În momentul de față este un amplu proces de restaurare a frescei, datată secolele XVIII–XIX. Pictura interioară este realizată pe lemn, iar biserica este mai veche ca etapă constructivă”, a explicat Ciprian Ștefan.