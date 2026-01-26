caz grav de violență la o școală din județul sibiu: elev sugrumat și tăiat cu un cuțit de un coleg

Un nou caz de violență extremă a avut loc într-o școală din județul Sibiu. Un elev a fost sugrumat și tăiat cu un cuțit de către un coleg. Evenimentul a ajuns și în atenția polițiștilor care au deschis un dosar penal.

Totul s-a întâmplat în 15 ianuarie, în jurul orei 08:00, chiar înainte de începerea cursurilor, în curtea Școlii Gimnaziale „Stephan Ludwig Roth” din Moșna, județul Sibiu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) doi elevi au început să se certe, iar un al treilea coleg a intervenit pentru a-i despărți. În acel moment, el a fost sugrumat și înțepat cu un cuțit de agresor. Un profesor a sunat la 112 și a anunțat cele întâmplate, la fața locului fiind trimis un echipaj de poliție.

Se pare că toți cei 3 elevi au 14 ani, sunt în clasa a VI-a, iar scandalul ar fi pornit în urma unor discuții pe TikTok.

„La data de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 08.15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați direct prin apel telefonic la sediul poliției și ulterior, în jurul orei 8:25, prin SNUAU 112, de către un profesor, cu privire la faptul că în aceeași zi, în jurul orei 8:00, în curtea unei unități de învățământ din localitatea Moșna, a avut loc o altercație între 3 elevi, toți în vârstă de 14 ani. Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș s-au deplasat la fața locului, unde în urma verificărilor efectuate a rezultatul faptul că doi elevi erau implicați într-o altercație, în care a intervenit un al treilea elev, acesta din urmă fiind strâns de gât si înțepat cu un obiect tăietor-înțepător în zona brațului stâng, de către elevul care a inițiat conflictul”, a precizat Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Elevul agresat a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital.

Dosar penal și măsuri în comisia antiviolență

Polițiștii din cadrul Secției nr.2 Politie Rurală Mediaș au demarat cercetările în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violente și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale în consecință.

În același timp, la nivelul unității de învățământ a fost convocată comisia antiviolență care va decide ce măsuri se vor lua față de copiii implicați în altercație. Reprezentanții ISJ Sibiu au declarat, în contextul în care un elev a venit la școală cu un cuțit, că aceștia nu pot fi percheziționați înainte de a intra în unitatea de învățământ.

În ultimele săptămâni, cazurile de violență în rândul elevilor s-au intensificat. În 9 ianuarie, o elevă a fost bătută de două colege la Școala nr. 21 din Sibiu. (DETALII AICI). De asemenea, zilele trecute un elev de la aceeași școală a fost agresat de un coleg. (DETALII AICI)