ciprian ștefan anunță ca e la ultimul mandat ca director al muzeului astra. „mi-am propus să intervenim mai mult” / video

Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, urmează să își depună candidatura pentru încă un mandat, care va fi și ultimul în această funcție. Acesta și-a dedicat peste 21 de ani activității în cadrul instituției muzeale.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, își va depune candidatura pentru încă un mandat, care va fi și ultimul în această funcție. „Anul acesta se încheie un mandat și îmi voi depune candidatura pentru un nou mandat, care va fi și ultimul la Muzeul ASTRA. Sper ca, dacă veți veni prin lunile mai sau iunie, muzeul să arate altfel, pentru că mi-am propus, împreună cu echipa mea, să intervenim mai mult în zona de restaurare și de punere în valoare a monumentelor etnografice”, a declarat Ciprian Ștefan.

Directorul Muzeului ASTRA a precizat că se află la al treilea mandat, început în anul 2014, menționând că fiecare mandat a avut o durată diferită. „Primul mandat a fost de cinci ani, al doilea de trei ani, iar cel care se încheie acum a durat patru ani. Nu știu încă ce va hotărî autoritatea pentru următoarea perioadă, aceasta putând decide o durată cuprinsă între trei și cinci ani pentru funcția de manager”, a explicat Ciprian Ștefan.

Acesta consideră că Muzeul ASTRA are un impact major asupra turismului local și că mai există zone care necesită intervenții urgente. „Cred că Muzeul ASTRA contribuie cu cel puțin 20 la sută la turismul existent în Sibiu și îmi asum această afirmație. Mai avem multe de făcut, există încă zone din muzeu unde trebuie să intervenim urgent pentru a le pune la punct”, a mai spus directorul instituției.

Ciprian Ștefan este implicat în activitatea Muzeului ASTRA de peste două decenii, contribuind semnificativ la dezvoltarea și consolidarea acestei instituții culturale de referință.