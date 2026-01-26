cisnădie, parte civilă în dosarul telefoanelor de aproape 1.000.000 de euro: primăria vrea să recupereze prejudiciul

La inițiativa primarului Mircea Orlățan, orașul Cisnădie s-ar putea constitui parte civilă în dosarul telefoanelor, unde prejudiciul depășește suma de 870.000 de euro. Autoritățile fac cercetări în acest dosar privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, delapidare și fals material.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Cisnădie de la finalul lunii ianuarie se regăsește proiectul de hotărâre „privind constituirea UAT Orașul Cisnădie, ca parte civilă în dosarul penal nr. 3757/86/P/2024 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia”. Proiectul a fost supus spre analiză și aprobare de primarul Mircea Orlățan.

Dosarul telefoanelor: prejudiciu colosal la Cisnădie

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia a sesizat, la data de 20 ianuarie 2026, Primăria Cisnădie cu privire la efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, delapidare și fals material în înscrisuri oficiale în legătură cu achiziția și derularea contractelor de abonamente pentru servicii de telefonie și internet, precum și cu destinația telefoanelor achiziționate în baza subvențiilor acordate, în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 octombrie 2024, de către Orașul Cisnădie, Casa de Cultură a orașului și Sala Polivalentă „Măgura”.

În jur de 500 de telefoane mobile ar fi fost achiziționate în această perioadă fiind produs un prejudiciu semnificativ asupra bugetului local estimat la suma de 4.428.855,51 lei, echivalentul a 871.821,95 euro. Prejudiciul cert până la acest moment este de 1.358.124,85 lei.

Orașul Cisnădie ar urma să se constituie parte civilă în procesul penal pentru a recupera acest prejudiciu.

„În aceste condiții, constituirea Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Cisnădie, ca parte civilă în procesul penal reprezintă nu doar un drept procesual, ci și o obligație legală și morală a autorităților administrației publice locale de a proteja patrimoniul public și interesele financiare ale comunității locale. Neconstituirea ca parte civilă ar avea ca efect, ca eventualele sume recuperate în urma soluționării definitive a cauzei penale să fie vărsate la bugetul de stat, și nu la bugetul local, ceea ce ar conduce la o atingere gravă a intereselor Orașului Cisnădie și ale contribuabililor săi”, se arată în referatul de aprobare.

500 de telefoane pentru 100 de angajați

În iulie 2025, primarul Mircea Orlățan a atras atenția asupra acestui dosar, menționând că, în mandatul fostului edil Gheorghe Huja ar fi fost achiziționate peste 500 de telefoane mobile deși instituția are doar 100 de angajați. El a anunțat atunci că DNA a demarat o anchetă.

„Noi am cerut extinderea cercetării penale, am dus mii de pagini la DNA și s-a extins cercetarea către alți funcționari din primărie, respectiv domnii Huja Gheorghe, Filip Dănuț și Rusu Ciprian Constantin. Aceste persoane au fost implicate direct în această fraudă substanțială. Am cerut schimbarea încadrării juridice pentru că sunt posibile fapte de corupție”, a precizat în iulie 2025 primarul Mircea Orlățan.

