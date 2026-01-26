clarificări de la primărie despre modernizarea parcului sub arini: „proiectul nu presupune betonarea parcului”

Parcul Sub Arini va fi modernizat printr-o investiție ce depășește 50 de milioane de lei. Lucrările vor presupune revitalizarea spațiului fără a altera atmosfera care îl face atât de îndrăgit, potrivit reprezentanților Primăriei care au venit cu o serie de clarificări cu privire la acest proiect.

Proiectul de modernizare a Parcului Sub Arini are o valoare totală de 52,03 milioane de lei, din care 19,22 milioane de lei vor proveni din fonduri europene nerambursabile, iar cea mai mare parte, adică 32,81 milioane de lei, vor fi asigurați din bugetul local. Proiectul presupune realizarea de intervenții pentru peisagistică și biodiversitate, prin plantarea de noi arbori și plante, revitalizări ale elementelor existente, prin reamenajarea piațetelor și reconfigurarea aleilor, cât și adăugarea unor noi amenajări cum ar fi realizarea de alei senzoriale și coridoare cromatice pentru pietoni. (DETALII DESPRE PROIECT, AICI)

Expertiză pentru arborii din parc: cetățenii, invitați într-o comisie specială

Cea mai mare îngrijorare a cetățenilor cu privire la modernizarea parcului Sub Arini se referă la tăierea arborilor. Primăria a explicat că a fost realizat un studiu dendrologic și s-a descoperit că 25 de arbori sunt uscați, motiv pentru care este nevoie să fie tăiați. În același timp, în cadrul proiectului se vor planta 350 de arbori noi, 2.500 de arbuști și peste 16.000 de plante perene.

Arbori uscați în Sub Arini

„Primăria Municipiului Sibiu a centralizat toate propunerile venite urmare a dezbaterilor publice realizate în anul 2023 și le-a transmis societății care a realizat proiectul tehnic, ținându-se cont de propunerile pertinente înaintate. Proiectul tehnic a modificat aspectele tratate superficial în etapa studiului de fezabilitate de către societatea care a realizat la acel moment documentația.

În ceea ce privește îngrijorarea multor cetățeni cu privire la faptul că se vor tăia arbori, vă aducem la cunoștință că primii doi pași în realizarea proiectului de revitalizare/modernizare au presupus realizarea unei expertize tehnice asupra aleilor existente și a unui Studiu Dendrologic la nivelul întregului parc. Studiul dendrologic a scos în evidență necesitatea tăierii a 25 de arbori, fiecare arbore având o fișă distinctă de evaluare cu informații colectate în sezon de vegetație (16 exemplare arini tineri, 4 exemplare cireși pădureți/sălbatici, 2 exemplare salcâmi, 1 exemplar tuja, 1 exemplar tei și 1 exemplar soc ). Necesitatea tăierii lor a rezultat din faptul că erau deja complet uscați la momentul realizării cercetării în teren, în principal din cauze naturale (compet­iție pentru lumină —efect al umbririi excesive sau al excluderii luminii de către coronamentele arborilor maturi). Acești arbori nu erau în nici un fel afectați prin intervențiile prevăzute de lucrările de execuție, ci trebuiau tăiați din motive fito-sanitare și de siguranță în exploatare, aspecte reiterate și de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu prin Decizia Etapei de încadrare SB213/27.09.2023. Mai mult decât atât, starea fito-sanitară a arborilor a fost verificată și în teren de reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu în etapa de avizare a proiectului. Datorită gradului de degradare ridicat vă menționăm că la momentul actual, 11 dintre cei 25 de arbori uscați au fost recoltați din parc în ultimii 2 ani tocmai datorită faptului că au fost doborâți de intemperii (vânt puternic și ninsori). Reamintim în final faptul că în etapa de execuție nici un arbore nu poate fi tăiat fără avizul instituției APM Sibiu, iar prin proiect se vor planta 350 de noi arbori, 2500 de arbuști, 16 500 de plante perene și se vor însămânța cu pajiști multiflorare aproape 1.9 hectare de teren”, spun reprezentanții Primăriei Sibiu într-un comunicat de presă.

Primăria îi invită pe sibieni, cu această ocazie, să facă parte dintr-o comisie care să verifice starea arborilor din parc. „Pentru a elimina orice fel de speculație, Primăria Municipiului Sibiu va înființa o comisie mixtă, cu specialiști proprii și din societatea civilă, pentru a verifica împreună starea fito-sanitară a arborilor ce au rămas a fi extrași din parc. Astfel facem apel la societatea civilă să ne transmită pe adresa pms@sibiu.ro propuneri de specialiști în domeniul dendrologiei/ecologiei forestiere / silvicultură / peisagistică care să fie membri in această comisie mixtă”, transmit reprezentanții Primăriei Sibiu.

Modernizarea parcului „nu presupune betonarea”

Municipalitatea explică faptul că scopul acestui proiect este de a reda Parcului Sub Arini vitalitatea și siguranța de care are nevoie, de a-l face mult mai incluziv și adaptat nevoilor cetățenilor care-l vizitează, fără a altera atmosfera care îl face atât de îndrăgit. Proiectul nu va presupune o „betonare”.

„Proiectul de revitalizare și modernizare a Parcului Sub Arini nu presupune “betonarea” sau modificarea caracterului natural al parcului. Intervențiile planificate prevăd în principal modernizarea infrastructurii existente cu materiale noi (piatră naturală, pavaje din piatră naturală, scoarță de copaci, mulci etc) fără mărirea suprafeței “betonate/impermeabile”: reabilitarea aleilor pietonale, reabilitarea ambelor tuneluri ce traversează strada Avrig, reabilitarea zonei centrale a parcului prin înlocuirea asfaltului cu pavaj din piatră naturală, transformarea la forma istorică a fântânii din zona rozariului, înlocuirea mobilierului urban, diversificarea vegetației și modernizarea iluminatului public și a sistemului de supraveghere. Intervențiile nou propuse (schimbarea fântânilor arteziene, accesele pentru persoane cu dizabilități, mini-amfiteatrul educațional, lacul etc) nu au nici menirea și nici impactul care să afecteze spațiul verde, biodiversitatea sau caracterul actual al parcului”, se mai arată în comunicatul Primăriei Sibiu.

Municipalitatea mai precizează că finanțarea europeană nerambursabilă a fost obținută tocmai pentru conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului natural, iar în data de 15.12.2025 experții desemnați din partea AM Programul Regiunea Centru împreună cu responsabilii de proiect din partea Primăriei Municipiului Sibiu au realizat o vizită preliminară de evaluare a amplasamentului și a impactului proiectului asupra capitalului natural existent. „Mai mult decât atât, în mecanismul de finanțare actual pentru fiecare proiect a fost necesară o analiză DNSH („Do No Significant Harm” – a nu aduce prejudicii semnificative) fiind un document tehnic de mediu care evaluează dacă un proiect — de exemplu, reabilitarea sau modernizarea unui parc public — respectă principiul european conform căruia niciuna dintre activitățile finanțate nu trebuie să aducă daune semnificative mediului. Având în vedere faptul că proiectul a trecut de evaluarea preliminară considerăm că acesta întrunește elementele necesare pentru a fi implementat”, mai spun reprezentanții Primăriei.

Sibienii vor mai multe parcuri

Dorința sibienilor este ca primăria să realizeze mai multe parcuri în oraș. Municipalitatea le transmite acestora că a solicitat finanțare europeană pentru două proiecte „verzi”.

„Văzând dorința mai multor cetățeni de a crea parcuri noi în detrimentul revitalizării Parcului Sub Arini, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Sibiu a luat decizia de a reabilita/moderniza parcul Sub Arini tot urmare a solicitărilor comunității sibiene prin propunerile venite de-a lungul timpului sau urmare a proceselor de consultare publică privind elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă Sibiu 2015-2023 și 2021-2030. Totodată Primăria Municipiului Sibiu a depus în luna decembrie 2025 și proiectul “Amenajare zone verzi în Cartierul Vasile Aaron și Cartierul Tineretului” din Municipiul Sibiu în vederea obținerii unei finanțări europene nerambursabile. Proiectul va presupune amenajarea de la zero a unor zone verzi pe o suprafață de aproximativ 75 000 mp. Acest proiect se află în evaluare și vom reveni cu detalii la momentul la care avem informații noi”, se mai arată în comunicat.