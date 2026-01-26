cod galben de inundații pe râuri din județul sibiu

Județul Sibiu se află sub Cod galben de inundații, potrivit unei avertizări emise luni de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.
Hidrologii atrag atenția asupra riscului de creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu posibilitatea producerii unor inundații locale, în contextul precipitațiilor prognozate.
Avertizarea pentru județul Sibiu este valabilă în intervalul 26 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00, perioadă în care autoritățile recomandă populației prudență sporită în apropierea râurilor și a zonelor joase expuse riscului de inundații.
Potrivit Agerpres, la nivel național, INHGA a emis și un Cod portocaliu de viituri rapide, valabil între 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Sunt posibile creșteri rapide de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de apărare și efecte de inundații locale.
Totodată, Codul galben de inundații vizează cursuri de apă din 24 de județe: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Covasna, Suceava, Neamț și Harghita.
Hidrologii recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările și activitățile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri prin vaduri sau pe poduri afectate de viituri și să respecte indicațiile autorităților locale. De asemenea, este indicată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse și pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situația o va impune.
