fc hermannstadt a anunțat un nou transfer. a adus un mijlocaș suedez / video

FC Hermannstadt a anunțat luni un nou transfer, cel al mijlocașului ofensiv suedez Moonga Simba.

Pentru a mai îndulci fanii după eșecul cu Dinamo, FC Hermannstadt a prezentat luni un nou transfer, cel al suedezului Moonga Simba, care a fost cumpărat de la echipa suedeză de eșalon secund, IF Sandvikens. Este primul jucător pe care sibienii plătesc bani în această iarnă.

”Bine ai venit la FCH, Moonga Simba!

Moonga Simba este un mijlocaș lateral (winger) suedez în vârstă de 25 de ani. Pe CV_ul său se regăsesc echipe ca Habo FF, Karlbergs BK, Sandvikens, Vasteras, Varnamo, GIF Sundsvall din țara natală și Brann din Norvegia. Moonga Simba a fost cumpărat de FCH de la Sandvikens, echipă din Liga a II-a din Suedia. Are o cotă de piață de 400.000 € pe site_urile de specialitate și a semnat pentru două sezoane și jumătate cu FCH” este anunțul publicat de FC Hermannstadt.

În sezonul trecut, Simba a fost golgheterul echipei suedeze, cu șase goluri și șase pase decisive.

”Am avut o discuție foarte lungă cu Radu Neguț, eu cred că pot ajuta foarte mult echipa să iasă de pe poziția în care este acum. Este o provocare entuziasmantă pentru mine să vin din Suedia în România, dar mi se potrivește forte bine” a spus suedezul pentru pagina oficială a clubului.

Moonga și-a făcut și o scurtă descriere pentru fanii sibieni. ”Îmi place să driblez, să joc unu la unu și să îmi dezechilibrez adversarii. Ajut colegii să marcheze, ofer pase decisive. Echipa a jucat bine în ultimele două meciuri, dar am avut ghinion, cred că împreună putem reuși” a mai declarat suedezul.

Cinci transferuri pentru salvarea de la retrogradare

FC Hermannstadt a mai adus patru jucători în această iarnă, pentru care nu a plătit sume de transfer: Eduard Florescu și Christ Afalna (Slobozia), Aviel Zargary (Beitar Ierusalim) și Bozhidar Chorbadzhiyski (Botev Vratsa).

Bulgarul Chorbadzhiyski s-a accidentat în cantonamentul din Antalya și încă nu a debutat la sibieni, iar Simba și Zargary ar putea apărea din jocul următor.

FC Hermannstadt este pe penultimul loc în Superliga, fără victorie în ultimele 13 etape, cu doar 14 puncte din 23 de jocuri. Sibienii plătesc încă tribut campaniei foarte slabe de achiziții făcută în vară, una care a slăbit mult echipa în acest sezon.