femeie din sibiu, penalizată pentru că nu și-a curățat terenul: impozitul, majorat cu 500 la sută 

O femeie din Sibiu, care deține un teren în cartierul Veterani, este bună de plată fiindcă nu l-a îngrijit. Primăria îi majorează impozitul cu 500%.

Persoanele care dețin terenuri în Sibiu și nu le îngrijesc riscă să plătească un impozit majorat cu 500%. Este și cazul unei sibience care deține un teren de 410 metri pătrați pe strada Căpitan Grigore Ignat din cartierul Veterani. Aceasta a fost somată să efectueze lucrările de întreținere necesare, dar nu s-a conformat.

„Prin adresa nr. 318/08.01.2026, Comisia mixtă de control, prin Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, înștiințează instituția noastră că doamna S. E., domiciliată în Sibiu, proprietar al terenului situat în Sibiu, str. Căpitan Grigore Ignat, nr. 6, zona de impozitare C, în suprafață de 410 mp, a fost somată să efectueze lucrările de întreținere necesare și să întrețină în continuare terenul respectiv în stare de îngrijire. Așa cum rezultă din notele de constatare încheiate de comisia mixtă de control, starea terenului nu a fost remediată, în sensul că acesta este acoperit în continuare de vegetație neîngrijită, astfel că respectivul teren se menține în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite”, se arată în raportul de specialitate.

Așadar, sibianca va fi penalizată de Primărie. Consilierii locali vor vota luna aceasta ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, să i se majoreze impozitul pe teren cu 500%.