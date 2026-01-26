festivalul „cetate seculară” și-a desemnat laureații: frații călin, marii câștigători / foto

Festivalul-Concurs Național de Muzică Folk „Mediaș – Cetate Seculară” a sărbătorit, în perioada 23–24 ianuarie 2026, cea de-a 40-a ediție, consolidându-și poziția de reper cultural național și de loc de întâlnire între tradiție, creație și generații.

Vineri, 23 ianuarie, prima zi a festivalului a fost dedicată concursului de interpretare și creație, desfășurat cu intrare liberă, începând cu ora 14:00, pe scena Sălii Traube. Zece concurenți din mai multe zone ale țării, aleși în urma unei preselecții riguroase, au adus în fața publicului piese de muzică folk, într-un cadru competitiv marcat de emoție, originalitate și respect pentru gen. În premieră, Premiul de Popularitate a fost acordat printr-un sistem de vot hibrid – online și offline – implicând activ publicul prezent în sală și spectatorii din mediul digital.

Seara de vineri a continuat cu recitaluri susținute de artiști consacrați ai muzicii folk românești: Elena Secrieru (laureată a ediției 2025), Florin Săsărman, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și Emeric Imre Trio, care au creat o atmosferă specială și au reconfirmat forța și actualitatea acestui gen muzical.

În cadrul aceleiași seri a avut loc un moment special de recunoștință, dedicat celor care, de-a lungul timpului, au contribuit la organizarea, promovarea și continuitatea Festivalului „Mediaș – Cetate Seculară”. În contextul ediției aniversare, organizatorii au dorit să aducă un omagiu celor care au pus o cărămidă la construcția acestui festival. Din păcate, nu toți au putut fi prezenți: unii nu mai sunt astăzi alături de noi, alții se află pe alte meleaguri, iar despre alții timpul a estompat urmele, însă recunoștința față de contribuția lor rămâne parte din spiritul Festivalului „Mediaș – Cetate Seculară”.

Au fost acordate plachete aniversare următoarelor persoane:

Cornel Fugaciu , pentru implicarea și contribuția aduse organizării festivalului de-a lungul edițiilor anterioare;

, pentru implicarea și contribuția aduse organizării festivalului de-a lungul edițiilor anterioare; Florin Săsărman , pentru aportul artistic și sprijinul constant acordat festivalului;

, pentru aportul artistic și sprijinul constant acordat festivalului; Adrian Ivanițchi , pentru contribuția sa artistică și implicarea în susținerea festivalului;

, pentru contribuția sa artistică și implicarea în susținerea festivalului; Dan Ilcuș (Fundația Gândirea), pentru sprijinul acordat păstrării tradiției festivalului;

(Fundația Gândirea), pentru sprijinul acordat păstrării tradiției festivalului; Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș, pentru sprijinul constant acordat culturii și continuității festivalului.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, cea de-a doua zi a festivalului a debutat cu recitalul Grupului „Petale de Folk” din Mediaș, format din copii îndrumați de prof. Gabriela Pădurean, și a continuat cu Gala Laureaților, momentul culminant al concursului.

Laureații ediției a XL-a au fost:

Trofeul „Mediaș – Cetate Seculară”: Grupul Frații Călin (Bârlad)

Premiul II: Nicoleta Teodora Matean (Bistrița)

Premiul III: Nicolae Călin (Bârlad)

Premiul Special al Juriului: Adriana Mărginean (Mediaș)

Premiul de Popularitate: Teodora Anechite (Bârlad)

Premiul Asociației Mediaș – Cetate Seculară: Alma Lorena Andronache (Ploiești)

Premii ale sponsorilor: Alina Covaci (Cluj-Napoca), Bianca Maria Constantinescu (Rovinari), Tudor Rareș Miron (București), Beatrice Dumitriu (Bârlad)

În cadrul Galei Laureaților au fost acordate plachete de prețuire și recunoștință și unor artiști emblematici ai muzicii folk românești. Mircea Vintilă și Nicu Alifantis au primit plachete aniversare în semn de apreciere pentru cei peste 50 de ani de carieră artistică, în care au transformat muzica într-o stare de spirit și au inspirat generații prin sinceritate și profunzime.

Tot în cadrul ediției aniversare, publicul a fost invitat la un moment cultural de excepție: lansarea editorială a cinci volume de poezie semnate de Sorin Poclitaru, una dintre vocile puternice ale poeziei contemporane. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Restaurant Traube, și a creat o punte firească între poezie, muzică și emoție – valori care definesc, de patru decenii, spiritul Festivalului „Mediaș – Cetate Seculară”.

Seara de sâmbătă a fost completată de recitaluri speciale susținute de Mircea Vintilă și Alifantis & Mirică – Gemini, momente artistice care au încununat ediția aniversară.

Ediția aniversară s-a bucurat de săli arhipline în ambele seri, Sala Traube fiind ocupată la capacitate maximă de un public minunat, cald și atent. Atmosfera creată de publicul prezent a contribuit decisiv la reușita acestei ediții speciale, transformând fiecare seară într-o autentică întâlnire de suflet între artiști și spectatori.