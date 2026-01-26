iarnă grea pentru muzeul astra - costul utilităților a explodat : ”sunt mai mari cu peste 500.000 de lei” / video

În cadrul unei conferințe de presă susținute pe 26 ianuarie, directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a vorbit deschis despre dificultățile financiare cu care se confruntă instituția, generate în principal de creșterea semnificativă a costurilor de funcționare.
Potrivit acestuia, cheltuielile cu gazul, curentul electric și utilitățile au crescut anul trecut cu aproape 500.000 – 550.000 de lei față de aceeași perioadă a anului 2024. „Am și tăiat din multe evenimente pe care trebuia să le facem ca să putem acoperi anumite cheltuieli de funcționare”, a explicat Ciprian Ștefan.
Investiții pentru reducerea consumului de energie
Pentru a reduce impactul acestor costuri, Muzeul ASTRA a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Sibiu, fiind realizate investiții în modernizarea iluminatului electric. „Am schimbat o parte din iluminatul electric în muzeu, avem un nou sistem de iluminat, dar doar pentru jumătate din muzeul în aer liber. Am simțit o reducere la costurile de funcționare”, a precizat directorul instituției.
Cu toate acestea, iarna grea din acest an riscă să aducă noi presiuni financiare, în special din cauza cheltuielilor cu încălzirea. Pentru a limita consumul, o parte dintre angajați au fost în concedii în perioadele cele mai friguroase.
În paralel cu aceste dificultăți, activitatea de cercetare a muzeului a continuat intens. În 2024, echipele Muzeului ASTRA au realizat 74 de zile de cercetare de teren, au documentat 68 de localități, implicând 32 de muzeografi și specialiști. Patrimoniul instituției a fost îmbogățit cu două monumente achiziționate, un monument donat și 541 de obiecte noi pentru colecțiile etnografice.
Poate fi menținut colectivul intact în 2026?
Întrebat dacă în 2026 va putea fi menținut colectivul intact, fără reduceri de personal, Ciprian Ștefan s-a arătat moderat optimist. „Dacă anul trecut am reușit să facem minuni într-o lună și jumătate, eu cred că anul acesta suntem mult mai bine pregătiți”, a spus acesta.
Directorul Muzeului ASTRA a subliniat însă că totul depinde de forma finală a bugetului și de eventualele prevederi legale privind reducerea fondului de salarii. În cazul unei reduceri de 10%, conducerea instituției ia în calcul acoperirea diferenței din venituri proprii, idee discutată deja cu președinta Consiliului Județean.
„De când lucrez la Muzeul ASTRA, și anul acesta fac 21 de ani aici, nicio instituție publică nu a avut fondul de salarii asigurat până la final de an fără rectificări bugetare. Anul trecut, rectificarea nu a mai venit”, a explicat Ștefan.
În acest context, conducerea muzeului mizează pe intensificarea activităților culturale și educaționale, dar și pe identificarea unor noi instrumente de finanțare. „O să ne vedeți destul de des pe la muzeu. O să facem mai multe activități noi și, în același timp, să vedem ce soluții de finanțare găsim, ca să avem o plajă largă de acțiuni culturale și educaționale”, a concluzionat directorul Muzeului ASTRA.
Ultima oră
- Nu scapă de arest: bărbații din Blăjel acuzați de omor rămân după gratii acum 10 minute
- Tânără de 20 de ani din Cisnădie, de negăsit: a plecat spre București și nu s-a mai întors acum 13 minute
- Noua generație de învățătoare ale Sibiului – La 24 de ani, Mariana predă altfel: fără frică, fără rigiditate acum 16 minute
- Ședință de urgență la Școala 21 după bătăile dintre elevi: Inspectoratul Școlar vrea clarificarea situației acum 19 minute
- Noi scumpiri la Sibiu de la 1 februarie: printre cei afectați, posesorii de mașini electrice acum 29 de minute