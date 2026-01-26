Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni, că mai multe festivaluri cunoscute sunt în pericol să nu se mai țină în 2026, din cauza constrângerilor financiare.

Guitar Meeting, Astra Rock Festival și Vinfest sunt în pericol să nu mai fie în acest an pe agenda evenimentelor organizate de Muzeul ASTRA. Directorul instituției spune că deocamdată bugetul nu permite organizarea acestora la standardele dorite și se caută variante de finanțare pentru ele.

„Nu știu sigur dacă vom mai putea organiza atât de multe evenimente. În momentul de față nu îmi permit să organizez Vinfest, Guitar Meeting sau Astra Rock Festival. Ne dorim ca, în cazul în care vom identifica o linie de finanțare, să le integrăm într-un concept mai amplu”, a declarat Ciprian Ștefan.

Directorul Muzeului ASTRA a explicat că instituția își propune să dezvolte, pe viitor, un festival de anvergură, care să reunească mai multe componente specifice muzeului. „Ideea este să transformăm totul într-un singur eveniment – un Festival ASTRA – care să includă componenta patrimonială, atât materială, cât și restaurare, educație, Astra Poietic, Astra Gastronomica, Astra Educațional și Astra Rock. Ne dorim un festival al Muzeului ASTRA care să crească de la an la an și să pună în valoare nu doar muzeul, ci și ceea ce încă mai există în mediul rural”, a mai spus Ciprian Ștefan.

Potrivit conducerii instituției, decizia vine din dorința de a concentra resursele financiare și logistice într-un proiect coerent și sustenabil pe termen lung.

