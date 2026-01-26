majorarea tarifelor de intrare la muzeul astra, motiv de nemulțumire printre sibieni: ciprian ștefan vine cu explicații / video

În cadrul unei conferințe de presă, directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a vorbit despre majorarea tarifelor de intrare, subliniind că cele mai multe nemulțumiri au venit din partea sibienilor, în special a celor care vizitează frecvent muzeul.

Mai mulți locuitori ai orașului s-au plâns de creșterea prețurilor biletelor, însă directorul instituției consideră că abonamentele reprezintă o soluție avantajoasă pentru cei care doresc acces constant în muzeu. „Nu am avut prea multe probleme cu vizitatorii din afara județului. Din contră, aceștia au spus că taxa de intrare li se pare foarte mică. Cele mai multe comentarii au venit din partea concetățenilor noștri din oraș, dar aici cred că și noi am greșit, pentru că nu am comunicat suficient de bine beneficiile abonamentelor”, a explicat Ciprian Ștefan.

Directorul Muzeului ASTRA a precizat că prețul abonamentelor nu a fost majorat, tocmai pentru a facilita accesul sibienilor. „Abonamentul individual a rămas la același preț, 150 de lei, și oferă aproximativ 60–70 de intrări, ceea ce înseamnă puțin peste doi lei pentru o vizită. Practic, plătești mai mult pentru o toaletă publică decât pentru o intrare în muzeu. Eu cred că Muzeul ASTRA este mai mult decât atât – este un muzeu care oferă Sibiului mândrie”, a mai spus directorul.

Ciprian Ștefan a subliniat că scopul acestor măsuri ține de responsabilitatea față de viitorul instituției. „Nu este vorba despre mine sau despre echipa mea. Noi suntem vremelnici în aceste funcții, însă trebuie să lăsăm ceva durabil pentru posteritate”, a concluzionat directorul Muzeului ASTRA.

