minoră dispărută la mohu: ana maria a plecat de acasă ”într-o direcție necunoscută”

Polițiștii din Sibiu caută o fată de 12 ani care a plecat de acasă, direcția fiind necunoscută.
UPDATE 2 ORA 17:55- Minora a revenit la domiciliu. Pe durata absenței de acasă, nu a fost victima niciunei infracțiuni.
UPDATE ORA 15:50 – Autoritățile sibiene au decis să informeze populația printr-un mesaj RO-ALERT
ȘTIRE INIȚIALĂ
Oricine deține informații care ar putea ajuta la găsirea acesteia este rugat să contacteze cea mai apropiată secție de poliție sau să sune gratuit la 112.
La data de 26 ianuarie, în jurul orei 12:30, polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, la data de 25 ianuarie, în jurul orei 21:30, fiica sa minoră, CĂLDĂRAR ANA MARIA, în vârstă de 12 ani, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni la domiciliu, în localitatea Mohu.
Semnalmente: înălțime 1,40 m, 30 kg, păr lung, brunet, ochi căprui.
La momentul plecării, minora ar fi purtat o geacă lungă de culoare neagră, colanți de culoare gri, încălțăminte sport de culoare albă cu însemnul „Nike”.
Semne particulare: minora prezintă o aluniță proeminentă la nivelul frunții.
Cei ce pot oferi informații despre această minoră sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.
