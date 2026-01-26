modificări în programul de la teatrul „gong”: s-au anulat câteva spectacole

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu a anunțat anularea reprezentațiilor spectacolului „Castelul Zânei Nopții”, programate în intervalul 28 ianuarie – 1 februarie. În locul acestora, publicul va putea urmări spectacolul „Puiul de lebădă”.

Spectatorii care doresc rambursarea sau înlocuirea biletelor sunt rugați să contacteze Agenția Teatrală la numărul 0269 210 906, de miercuri până vineri între orele 11:00–18:00, sâmbăta între 10:00–18:00 și duminica între 10:00–14:00, cel târziu până la data reprezentației înscrise pe bilet. Pentru reprezentațiile organizate în matineu, echipa teatrului va contacta direct fiecare grup. Biletele achiziționate online pentru reprezentația în limba germană vor fi rambursate automat, iar spectatorii înregistrați cu adresa de email vor primi un mesaj cu instrucțiunile necesare.

„Din cauza unui deces survenit în familia uneia dintre actrițele din distribuție, suntem nevoiți să anulăm reprezentațiile acestui spectacol, atât în limba română, cât și în limba germană. Reprezentațiile în limba română vor fi înlocuite, la aceeași dată și oră, cu spectacolul „Puiul de lebădă”. Pentru reprezentațiile în limba germană nu există posibilitatea unei înlocuiri, Teatrul neavând suficienți actori vorbitori de limba germană pentru a completa distribuțiile. Ne cerem scuze spectatorilor pentru această situație și vă mulțumim pentru înțelegere. Biletele achiziționate rămân valabile pentru spectacolul „Puiul de lebădă”, la aceeași dată, oră și loc în sală.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.