muzeul astra în 2025: peste jumătate de milion de vizitatori, cu 70.000 peste estimări

În 2025, Muzeul ASTRA, instituție susținută financiar de Consiliul Județean Sibiu, a înregistrat 531.687 de beneficiari, depășind cu peste 70.000 cifra planificată. Dintre aceștia, 361.311 au fost vizitatori plătitori, majoritatea – 319.185 – la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, evidențiind atractivitatea și relevanța ofertei culturale.

Activitățile desfășurate la sediile muzeului au atras 444.691 de persoane, iar proiectele derulate în afara acestora au însumat 86.996 de beneficiari, demonstrând implicarea activă a muzeului în comunități din țară și din străinătate.

Muzeul ASTRA a continuat să ofere experiențe culturale diverse și relevante pentru public, prin organizarea de evenimente precum ASTRA Multicultural, care celebrează diversitatea și multietnicul întâlnit peste tot în România și care a atras anul trecut peste 8.200 de vizitatori in perioada 17-20 iulie.

Un moment de referință a fost și weekendul 15–17 august, când peste 15.200 de vizitatori au participat la evenimentele ASTRA Rock și Târgul Creatorilor Populari, confirmând dinamismul instituției în transformarea patrimoniului într-o experiență culturală vie și participativă. Programele anuale Animă ASTRA și Memoria secretă a obiectelor au oferit publicului activități tematice pentru toate vârstele: de la târguri tradiționale, la ateliere meșteșugărești și evenimente de mediere culturală, consolidând atractivitatea ofertei culturale a Muzeului in aer liber pentru publicul larg.

Rezultate remarcabile

De asemenea, Muzeul ASTRA și-a consolidat rolul de reper național și internațional în valorificarea patrimoniului cultural și a inregistrat rezultate remarcabile atât în plan muzeal, cât și educațional și comunitar, generând un impact semnificativ la nivel local, național și european. Printre cele mai importante realizări se numără obținerea prestigiosului Premiu Europa Nostra 2025/ European Heritage Award pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de Activități și Resurse Regionale”, distincție acordată la categoria Educație, Formare și Competențe pentru modelul inovator de educație, profesionalizare a meșteșugarilor tradiționali și întărire a legăturii dintre patrimoniu, comunitate și dezvoltare durabilă — o recunoaștere unică pentru patrimoniul cultural românesc la nivel european.

În luna aprilie a anului trecut, Muzeul ASTRA a câștigat premiul ”iF Design Award”, unul dintre cele mai prestigioase premii de design din lume, pentru conceptul inovator al expoziției ”Faurind Transilvania”, găzduită de Casa Artelor din Piața Mare a Sibiului. Premiul ”iF Design Award” a fost acordat muzeografilor sibieni și designerilor colaboratori, la disciplina ”Arhitectură de interior”, categoria ”Expoziții culturale”, în cadrul Galei iF Design Award Night, de la Berlin, la care au participat reprezentanți ai celor mai prestigioase instituții și companii din întreaga lume.

Expoziții de anvergură internațională

Prin expoziții de anvergură internațională, completate de expoziții temporare relevante, precum „Timpul colecțiilor. 1905–2025”, „Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare”, de proiecte culturale și educaționale inovatoare, de parteneriate strategice și o prezență activă în rețele profesionale internaționale, Muzeul ASTRA a demonstrat capacitatea de a îmbina tradiția cu dinamica contemporană, contribuind semnificativ la promovarea patrimoniului cultural și la dezvoltarea durabilă a comunității. Expoziția internațională itinerantă Pe firul tradițiilor comune / Sur le fil des traditions partagées desfășurată in perioada 17 ianuarie – 6 aprilie 2025 la Castelul Vianden, Luxemburg a fost vizionată de un număr impresionant de vizitatori: 28.256, ceeea ce demonstrează interesul manifestat de publicul român din diaspora, dar și de publicul străin pentru patrimoniul cultural românesc. Participarea Muzeului ASTRA la Salon du Patrimoine Culturel de la Paris în perioada 23 – 26 octombrie 2025, a marcat o vizibilitate internațională sporită, întregistrând peste 20.000 de vizitatori la stand.

Componenta educațională

Muzeul ASTRA in 2025 a însemnat o dezvoltare și diversificare a evenimentelor și programelor cu scop educativ și o creștere a numărului de beneficiari, înregistrând un total de 68.906 participanți la principalele acțiuni organizate și naume: Târgul de Jucării, Olimpiada Meșteșuguri Artistice Tradiționale, Școala în satul tradițional și ASTRA Film Junior. De asemenea, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu și atelierele de restaurare au contribuit la formarea profesională și la transmiterea competențelor specifice și tradiționale.

Asumarea unui rol activ în educație, prin implicarea personalului de specialitate în dezvoltarea și crearea de evenimente, programe care susțin și completează curriculumul școlar, este unul din principalele obiective ale instituției care, alături de conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal și de investițiile in dezvoltarea infrastructurii culturale, sprijină dezvoltarea unei oferte cultural-educaționale coerente și atractive, menite să valorifice patrimoniul muzeal și să încurajeze participarea activă a publicului la viața culturală.

În plan cinematografic și multimedia

Departamentul ASTRA Film a atras peste 43.000 de beneficiari, prin organizarea ASTRA Film Festival, ASTRA Film Junior, proiecții speciale și evenimente internaționale, inclusiv ASTRA Film Chișinău.

Muzeul ASTRA s-a bucurat anul trecut de o vizibilitate și o imagine publică puternice, consolidate prin prezența constantă și diversificată în mass-media națională și locală, precum și printr-o activitate intensă și cu impact ridicat pe platformele de social media – peste 5.200.000 impact organic dublu față de cel înregistrat în 2024.

Acţiunile Muzeului ASTRA sunt posibile cu finanţarea Consiliului Judeţean Sibiu.