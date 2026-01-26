noi metode de furt ale hakerilor: de de e bine să dezactivezi wifi-ul pe telefon când pleci de acasă

Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă: rețelele WiFi publice pot deveni o poartă deschisă pentru infractori, iar conectarea neglijentă poate duce la furt de date personale și bancare.

Specialiștii recomandă evitarea totală a acestor rețele sau, dacă nu există alternativă, să nu fie accesate niciodată informații confidențiale.

Potrivit Mediafax, hackerii folosesc o metodă simplă, dar extrem de eficientă, comparabilă cu pescuitul: creează o „momeală” digitală, iar utilizatorii se conectează fără să bănuiască pericolul.

Cum funcționează capcana WiFi

Infractorii cibernetici creează puncte de acces false care imită perfect rețelele WiFi publice din aeroporturi, biblioteci, centre comerciale sau stații de transport. La prima vedere, conexiunea pare legitimă.

În realitate, nu este vorba despre o rețea publică oficială, ci despre un punct de acces controlat integral de hackeri. Odată conectat, utilizatorul permite, fără să știe, monitorizarea completă a activității sale online.

Specialiștii avertizează că, prin aceste rețele false, pot fi colectate:

date de autentificare pentru rețele sociale;

mesaje private;

fotografii personale;

parole;

coduri și date bancare.

Acest tip de atac funcționează „ca o oglindă”: tot ce introduce utilizatorul în timp ce navighează este vizibil și poate fi salvat de infractori.

Când ești în siguranță

Vestea bună este că accesarea paginilor care folosesc criptare și protocoale de securitate avansate (precum HTTPS) reduce semnificativ riscurile. Aceste tehnologii sunt concepute special pentru a împiedica interceptarea datelor.

Totuși, experții subliniază că nici măcar aceste măsuri nu oferă protecție absolută atunci când conexiunea inițială este compromisă.

Soluții simple de protecție

Specialiștii recomandă câteva măsuri esențiale pentru a reduce riscurile:

Folosește datele mobile

În prezent, datele mobile sunt disponibile aproape oriunde, iar majoritatea utilizatorilor au suficiente resurse pentru a naviga fără a apela la WiFi public. Utilizează un VPN

Dacă folosirea unei rețele publice este inevitabilă, un VPN adaugă un strat suplimentar de securitate și îți protejează datele. Dezactivează WiFi-ul când ieși din casă

O măsură simplă, dar eficientă: dezactivarea WiFi-ului previne conectarea automată la rețele nesigure.

Zonele cele mai periculoase

Locurile cu WiFi public gratuit sunt, de regulă, cele mai vizate de infractori:

aeroporturi;

centre comerciale;

cafenele;

stații de transport.

Hackerii profită de urgența și nevoia de conectare a oamenilor, știind că atenția utilizatorilor este redusă.

De ce sunt vizate datele tale

Experții în securitate cibernetică avertizează că datele personale și bancare au o valoare ridicată pe piața neagră. Acestea pot fi vândute altor rețele infracționale sau folosite direct pentru furt de identitate și fraude financiare.

Concluzia specialiștilor este clară: o conexiune gratuită poate costa mult mai mult decât pare.

