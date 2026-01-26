noi scumpiri la sibiu de la 1 februarie: printre cei afectați, posesorii de mașini electrice

Noi scumpiri sunt prevăzute, de la 1 februarie, în municipiul Sibiu. Consilierii locali vor vota joi majorarea tarifelor practicate în piețele din oraș, biletelor la Casa de Cultură și tarifelor pentru încărcarea mașinilor electrice la stațiile primăriei.

Consilierii locali vor vota, în ședința din 29 ianuarie, actualizarea tarifelor practicate în piețe, la Casa de Cultură și la stațiile de încărcare mașini electrice.

Scumpiri pentru vânzătorii din piețe

Vânzătorii din piețele din Sibiu vor plăti mai mulți bani primăriei dacă vor să își pună marfa pe tarabe.

Tariful pentru închirierea platourilor de peste 50 mp va crește de la 2.903/lună + 0,6 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp la 3.164 lei/lună + 0,7 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp. De asemenea, tariful pentru închirierea meselor de beton din Piața Cibin va crește de la 25 lei pe zi la 27 lei pe zi, iar pentru închirierea meselor de beton din Piața Rahova ca crește de la 25 lei pe zi la 27 lei pe zi. Tariful pentru închirierea standurilor din Piața V. Aaron crește de la 23 la 25 lei pe zi, iar cel pentru închirierea meselor crește de la 13 la 14 lei pe zi. Tariful pentru închirierea standurilor de flori din piața Cibin crește de la 45 la 49 lei pe zi, iar tariful pentru închirierea standurilor de legume și fructe crește de la 40 la 44 lei pe zi.

Tariful pentru închirierea boxelor pentru carne din piețele Cibin, Rahova și V. Aaron crește de la 109 lei pe zi la 119 lei pe zi. De asemenea, închirierea boxelor pentru lactate la piețele Cibin și Rahova crește la 119 lei pe zi, respectiv 112 lei pe zi. În Piața V. Aaron, tariful va fi 68 lei pe zi. Tariful de parcare, atât pentru comercianți, cât și pentru producători, în Piața Rahova, va crește de la 8 la 9 lei pe zi.

Intrarea în Piața Obor se va mări de la 1 la 2 lei, iar tariful de parcare aici va crește de la 7 la 8 lei pe zi.

Se scumpesc biletele la spectacole

Tot de la 1 februarie se va majora și prețul biletelor de intrare la spectacolele Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.

În prezent, adulții plătesc 20 lei/bilet, iar elevii, studenții și pensionarii plătesc 10 lei/bilet. Din 1 februarie, prețul unui bilet de adult va deveni 36 de lei, iar prețul unui bilet pentru elevi/studenți, persoane cu dizabilități/adulți cu handicap mediu și ușor va fi 10 lei (75% reducere). De asemenea, pensionarii vor avea o reducere de 50% la bilet, în baza cuponului de pensie, și vor plăti 18 lei.

Majorări și pentru posesorii de mașini electrice

Pe domeniul public al municipiului Sibiu sunt amplasate, în prezent, 15 stații de încărcare vehicule electrice și amenajate 30 de locuri de parcare cu folosință exclusivă pentru încărcarea mașinilor electrice. În prezent, la aceste stații de încărcare a mașinilor electrice, se percepe un tarif de 1 leu/kwh (cu TVA inclus). În cazul stațiilor din Cazarma 90 și Hipodrom trebuie achitat și tariful de parcare, respectiv 3 lei/oră la Cazarma 90 și 1,5 lei/oră la Hipodrom.

Primăria va crește prețurile deoarece a crescut tariful la energia electrică. Astfel, din 1 februarie 2026, primăria propune ca tariful pentru încărcarea mașinilor electrice să fie de 2 lei/kwh pentru curent alternativ (AC) și 2,5 lei/kwh pentru încărcarea cu curent continuu (DC).