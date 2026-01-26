noi taxe pe tutunul de mestecat și de prizat: accize ca la țigări

Ministerul Finanțelor a pus, luni, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului care modifică regulile privind tutunul de mestecat și tutunul de prizat, incluzând aceste produse în același regim de accizare ca țigările.

Măsurile, anticipate prin OUG nr. 68/2025, au ca scop eliminarea „zonei gri” fiscale în care aceste produse au funcționat până acum și clarificarea aplicării accizelor.

Potrivit Mediafax, acciza va fi calculată strict în funcție de cantitatea de tutun din produs, indiferent de forma acestuia – pulbere, pastă sau pliculețe. Produsele vor fi încadrate la codul tarifar NC 2403 99 10 00, ceea ce înseamnă că produsele cu mai mult tutun vor plăti o acciză mai mare.

Proiectul prevede că orice firmă care produce, importă sau achiziționează tutun de mestecat sau de prizat trebuie să fie autorizată ca operator de accize. Producția va fi permisă doar în antrepozite fiscale special autorizate și monitorizate, pentru a preveni fabricarea ilegală sau evaziunea fiscală.

O altă schimbare importantă pentru consumatori este introducerea timbrelor fiscale, aplicate pe fiecare ambalaj individual și care atestă plata accizei, similar pachetelor de țigări. Produsele destinate exportului pot beneficia de restituirea accizei, doar dacă există documente care confirmă livrarea în statul de destinație.

Noile reguli vor influența piața: prețurile vor crește din cauza accizei, timbrelor și controalelor suplimentare, iar pe termen mediu, piața ar putea fi dominată de câțiva jucători mari, capabili să gestioneze birocrația și infrastructura necesare.

Proiectul se află în dezbatere publică și poate fi amendat înainte de adoptarea finală de către Guvern. Reglementările vor deveni obligatorii pentru toți producătorii și importatorii doar după publicarea în Monitorul Oficial.

FOTO https://southdakota.deltadental.com/blog/chewing-tobacco-south-dakota-oral-health/