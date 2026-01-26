noua generație de învățătoare ale sibiului - la 24 de ani, mariana predă altfel: fără frică, fără rigiditate

Tot mai multe tinere învățătoare aleg să renunțe la metodele tradiționale de predare și aleg să aducă în clasă jocul, muzica și emoțiile, transformând procesul de învățare într-o experiență plăcută și firească pentru copii. Printre ele se numără și Mariana Ciobanu, învățătoare la Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Sibiu.

Originară din Republica Moldova, Mariana Ciobanu locuiește de cinci ani la Sibiu și este învățătoare de trei ani, lucrând în prezent cu o clasă a II-a, de la Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Sibiu. La doar 24 de ani, tânăra spune că a simțit nevoia să predea altfel decât a fost ea însăși educată. „Noi am crescut cu metoda tradițională, care de multe ori era plictisitoare. Am încercat să îmbin jocul și muzica, să fiu un pic mai distractivă, și am observat că orele de dezvoltare personală zboară. Copiii sunt foarte încântați”, spune Mariana Ciobanu.

Emoțiile, învățate prin cântec

Ideea de a folosi muzica în predare a apărut după ce a văzut mai multe filmări pe rețelele de socializare. A decis să testeze metoda la clasă, în cadrul orei de dezvoltare personală, alegând ca temă frica, o emoție adesea dificil de gestionat de copii.

Astfel, a adaptat versurile binecunoscutului cântec „Dacă vesel se trăiește”, transformându-l într-un instrument prin care elevii să vorbească despre frică și să înțeleagă că este o emoție firească. „Am făcut două ore într-una. Am învățat cântecelul, am vorbit despre frică, iar copiii au înțeles că versurile pot fi modificate în funcție de ceea ce simțim. Emoțiile pot fi recunoscute și exprimate natural”, explică învățătoarea.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Atât copiii, cât și părinții s-au arătat încântați de această abordare. „Am primit foarte multe mesaje de la părinți, care mi-au spus că a fost o activitate reușită. Le-am trimis cântecelul și pentru acasă, iar unii părinți mi-au spus că vor să-l învețe și ei. A fost foarte frumos”, povestește Mariana.

Cântecul a fost pe placul tuturor părinților. „Felicitari pentru cântecel. Aseară a devenit “hit” în casă, mai ales că sora ei are diverse frici. Mulțumim și faceți o treabă frumoasă”, este mesajul unui părinte, transmis învățătoarei.

Școala ca joc, nu ca frică

Metodele neconvenționale nu se opresc la dezvoltare personală. La matematică, Mariana a ales să transforme exercițiile clasice în jocuri de echipă. „Nu mai facem doar calcule la tablă. Împart copiii în echipe, le dau exerciții pe foi și transform ora într-un joc. Așa nu se mai sperie, sunt entuziasmați și știu că urmează ceva interesant”, spune tânăra învățătoare.

Mariana Ciobanu observă o diferență clară între stilul de predare al cadrelor didactice atunci când era elevă și metodele actuale. „Când eram elevă se merge pe metodele clasice și ne plictiseam repede la ore. Acum, copiilor le plac mai mult orele transformate în joc”, explică aceasta.

După succesul activității despre frică, Mariana vrea să continue să exploreze emoțiile alături de elevii ei. „Mi-a plăcut foarte mult. Vreau să trec mai departe la alte emoții și să transform cântecul, cu alte versuri și alte stări”, spune învățătoarea.