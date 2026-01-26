nu scapă de arest: bărbații din blăjel acuzați de omor rămân după gratii

Cei patru bărbați din Blăjel, județul Sibiu, care au omorât un om de Crăciun, rămân în spatele gratiilor. Judecătorii au prelungit măsura în ciuda doleanțelor lor.

Patru bărbați, în vârstă de 14, 18, 27 și 33 de ani, au fost arestați preventiv după ce au omorât un tânăr de 36 de ani la Blăjel. Conflictul a avut loc în noaptea de Crăciun, fiind implicate cel puțin 20 de persoane în altercație. (DETALII AICI)

După ce au petrecut o lună în arest la Alba, cei patru bărbați au ajuns din nou în fața judecătorilor. Au cerut o măsură preventivă mai ușoară, respectiv arest la domiciliu, dar magistrații nu au fost de acord. Ei mai stau în spatele gratiilor până în 23 februarie.

„Admite propunerea de prelungire a arestării preventive formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în dosarul nr. 258/85/P/2025. (…) prelungește arestarea preventivă a inculpaților: 1. B.P.A., aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Alba, 2. C.P.I., aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Alba, 3. C.A.D., aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Alba, și 4. B.A.P., aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Alba, pe o durată de 30 de zile, fiecare, cu începere de la data de 25 ianuarie 2026 și până la data de 23 februarie 2026, inclusiv. Respinge cererile inculpaților B.P.A., C.P.I., C.A.D. și B.A.P. de luare a măsurii arestului la domiciliu”, se arată în soluția judecătorilor.

Vă reamintim că rudele celor 4 bărbați au declarat că aceștia nu au intenționat să îl omoare pe tânărul de 36 de ani, ci doar s-au apărat, întrucât acesta i-ar fi lovit cu un topor. De asemenea, rudele au precizat că între cele două familii exista un conflict mai vechi.

