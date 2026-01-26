oamenii de știință anunță un pas uriaș împotriva cancerului: tratamente mai ieftine și eficiente

O echipă de cercetători de la Universitatea British Columbia a realizat o descoperire cu potențial revoluționar în tratamentul cancerului, reușind pentru prima dată să producă, în mod fiabil și reproductibil, celule T auxiliare pornind de la celule stem, în condiții controlate de laborator.

Avansul ar putea schimba fundamental modul în care sunt dezvoltate terapiile celulare anti-cancer, făcând posibilă reducerea drastică a costurilor și extinderea accesului pacienților la tratamente care, până acum, erau extrem de scumpe și disponibile doar pentru un număr limitat de bolnavi.

Potrivit Mediafax, rezultatele cercetării au fost publicate în prestigioasa revistă Cell Stem Cell și elimină unele dintre cele mai mari obstacole din calea dezvoltării și producerii pe scară largă a terapiilor celulare moderne.

„Terapiile celulare produse prin biotehnologie transformă medicina modernă”, a declarat Peter Zandstra, profesor și șef al Departamentului de Inginerie Biomedicală la UBC.

„Fiind primii care au demonstrat cum pot fi produse în mod fiabil și la scară largă mai multe tipuri de celule imune, studiul nostru a depășit una dintre cele mai serioase provocări”.

Până în prezent, terapiile cu celule T erau realizate din celulele imune ale fiecărui pacient, printr-un proces personalizat care dura săptămâni și implica costuri prohibitive. Din acest motiv, mulți pacienți nu aveau acces la tratamente care le-ar fi putut salva viața.

Un exemplu este terapia CAR-T, care a oferit o nouă speranță pacienților cu forme de cancer considerate incurabile. În acest tip de tratament, celulele T sunt reprogramate să recunoască și să distrugă celulele canceroase, devenind practic „medicamente vii”.

Megan Levings, profesor de bioinginerie chirurgicală la UBC, explică faptul că obiectivul pe termen lung este producerea unor terapii celulare prefabricate, realizate în loturi mari și derivate din celule stem.

„Acest lucru ar face tratamentele mult mai rentabile și disponibile imediat, exact atunci când pacientul are nevoie de ele”, a subliniat Levings.

Pentru ca terapiile celulare anti-tumorale să fie eficiente, este necesară cooperarea a două tipuri esențiale de celule T. Celulele T ucigașe atacă direct celulele canceroase, în timp ce celulele T auxiliare acționează ca un adevărat dirijor al răspunsului imunitar, coordonând activarea altor celule și menținând un răspuns imun puternic și de durată.

Deși s-au înregistrat progrese în obținerea celulelor T ucigașe din celule stem, producerea celulelor T auxiliare a rămas, până acum, o provocare majoră. „Celulele T auxiliare sunt esențiale pentru un răspuns imunitar susținut.

Testele au arătat că celulele T obținute în laborator nu doar arată ca cele naturale, ci se și comportă identic. Ele prezintă markerii specifici celulelor T mature, au o diversitate mare de receptori imunitari și se pot specializa în subtipuri cu roluri distincte în răspunsul imun.

Tehnologia dezvoltată la UBC va sta la baza cercetărilor viitoare, permițând o mai bună înțelegere a rolului celulelor T auxiliare în distrugerea tumorilor și deschizând calea pentru producerea de celule T reglatoare destinate utilizării terapeutice.

FOTO https://genomic-cancer-medicine.unimelb.edu.au/research