pedeapsa primită de hoțul care a dat spargeri pe victoriei: nu mai are voie să intre în sibiu timp de 5 ani

Un hoț care a dat spargeri în două locații de pe Bulevardul Victoriei nu mai are voie să intre în Sibiu în următorii cinci ani. De asemenea, pedeapsa închisorii a fost suspendată, după ce acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Individul a comis ambele furturi în luna decembrie a anului trecut. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, prima spargere a dat-o în 14 decembrie. În timpul nopții, în jurul orei 03:23, în timp ce era mascat (având fața acoperită pentru îngreunarea identificării cu un material textil), bărbatul a intrat prin efracție, respectiv prin spargerea geamului unui magazin, iar după ce a scos din funcțiune sistemul de alarmă și de supraveghere prin oprirea alimentării cu energie electrică a unei părți a clădirii, a furat suma de 735 de lei și două telefoane mobile.

Momentul în care hoțul intră în casa scării, iar apoi în magazin, a fost surprins de camere, iar proprietarul magazinului a furnizat imaginile redacției Ora de Sibiu.

Apoi, în 30 decembrie, la ora 04:55, hoțul a dat o nouă spargere. De aici a furat o sumă mai mare de bani. „La data de 30.12.2025, în jurul orei 04:55, în timpul nopții, mascat (având fața acoperită pentru îngreunarea identificării cu un material textil), prin efracție, respectiv prin spargerea geamului restaurantului cu o tijă metalică, inculpatul F.A.I. a pătruns fără drept în incinta sediului profesional al restaurantului, situat în mun. Sibiu, bd. Victoriei, de unde a sustras prin efracție seiful încastrat în biroul administrativ, în interiorul căruia se afla suma de 2.220 lei, precum şi un card emis de o bancă, bunuri pe care ulterior le-a scos din incinta unității și cu care a părăsit zona”, menționează prim-procurorul adjunct Marius-Adrian Rotaru de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Bărbatul a fost identificat și a fost adus în fața Instanței, fiind cercetat pentru furt calificat în formă continuată.

Interdicție: 5 ani nu intră în Sibiu

În prezența avocatului, bărbatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor și că acceptă încadrarea juridică, dar și cuantumul pedepsei aplicate.

Prin acordul de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani. De asemenea, Instanța a decis drept pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a se afla în municipiul Sibiu pentru o perioadă de 5 ani.

În același timp, inculpatului i-au fost stabilite măsuri de supraveghere și obligații specifice, inclusiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, a fost înaintat Judecătoriei Sibiu, solicitându-se, totodată, menținerea măsurii arestării preventive a inculpatului.

Facem precizarea că această etapă procesuală reprezintă, potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, finalizarea urmăririi penale, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, care își păstrează deplina aplicabilitate pe parcursul întregului proces penal.