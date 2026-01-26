puii de kangal, dispăruți de la o fermă din sibiu, au reapărut ca prin minune:,,nu știm exact cum au ajuns înapoi”

Cei trei pui de câine din rasa Kangal, dispăruți în cursul zilei de 23 ianuarie în zona Drumul Mândrei, kilometrul 5, pe drumul care leagă Slimnic de Mândra, au fost găsiți și sunt în stare bună.

Cei trei pui de Kangal, în vârstă de aproximativ trei luni, au dispărut în cursul zilei de 23 ianuarie, din zona fermei situate pe Drumul Mândrei, la kilometrul 5, pe drumul care leagă localitățile Slimnic și Mândra. Potrivit proprietarului, Mihai Vitan, animalele au fost lăsate libere, împreună cu alți câini, în jurul fermei. La un moment dat, puii s-au separat de ceilalți și nu au mai revenit.

În jurul orei 14:30, când proprietarul s-a întors la fermă, a constatat că cei trei pui lipseau.

Citește și- Trei pui de câine din rasa Kangal, dispăruți pe drumul Slimnic–Mândra. Proprietarul oferă recompensă/ video

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

,,O cățelușă a fost adusă cu mașina”

Proprietarul acestora, Mihai Vitan, a oferit noi detalii despre modul în care animalele au revenit acasă. Potrivit spuselor sale, în seara zilei următoare dispariției, în jurul orei 19:00, fratele său mai mic s-a întors cu oile de la adăpat și a observat că una dintre cățele se afla deja în curtea fermei.

„Nu știm exact cum a ajuns înapoi. Ori a fost adusă de cineva cu mașina, ori cineva a văzut anunțul și a decis să o returneze. A fost ciudat faptul că avea lăbuțele curate și blana uscată, deși afară era noroi și zăpada se topise. Din păcate, nu am reușit să vedem cine a adus-o”, a explicat Mihai Vitan.

La scurt timp după aceea, un vecin care se deplasa dinspre Slimnic, pe coastă, l-a anunțat că ceilalți doi pui se îndreptau spre fermă. „Mi-a spus: «Mihăiță, vin cățeii tăi!», iar la scurt timp i-am văzut venind. Erau ceilalți doi”, a mai relatat proprietarul.

Toți cei trei pui sunt sănătoși și nu au suferit nicio rană în perioada în care au fost dispăruți. „M-am bucurat enorm că i-am regăsit. Le sunt recunoscător tuturor celor care ne-au sprijinit, s-au implicat și au distribuit anunțul”, a transmis Mihai Vitan.