românia face un pas istoric: femicidul, definit pentru prima dată în lege

România face un pas major în lupta împotriva violenței de gen. Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului, care definește pentru prima dată această formă extremă de violență și include măsuri de protecție pentru copiii rămași în urmă, a fost adoptat de Comisia juridică și Comisia specială „România fără violență domestică” și a intrat în procedura parlamentară.

În 2025, aproape 60 de femei și-au pierdut viața în România, majoritatea în urma violenței domestice. Autoritățile subliniază că aceste crime nu sunt „drame de familie”, ci rezultatul unui lanț de abuzuri și al lipsei de intervenție eficientă.

Potrivit Mediafax, noua lege schimbă abordarea: responsabilitatea revine instituțiilor publice, care trebuie să identifice riscurile și să intervină înainte ca violența să escaladeze. Pentru prima dată, femicidul este definit explicit în legislația românească, iar proiectul prevede colectarea și publicarea anuală a datelor, inclusiv relația dintre victimă și agresor.

Un element esențial este protecția copiilor rămași în urmă, recunoscuți ca victime directe, care vor beneficia de măsuri imediate de ocrotire. Legea consolidează și răspunsul penal pentru faptele motivate de gen și promovează prevenția prin educație privind egalitatea de gen și relațiile non-violente.

Următorul pas este dezbaterea și adoptarea proiectului în plenul Senatului. Deputata Alina Gorghiu, președinta Comisiei „România fără violență domestică”, a subliniat: „Viața femeilor contează. Copiii rămași în urmă contează. Statul trebuie să fie de partea lor.”

FOTO basilica.ro