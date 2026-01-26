s-a întâmplat în sibiu: prins beat la volan, oprit de două ori în aceeași seară

În cursul zilei de ieri, 25 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control, un autoturism pe strada Podului.

Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 59 de ani. Oprit și testat, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 20:40, același șofer a fost din nou oprit în trafic la intersecția străzilor Ana Ipătescu și Egalității. Ulterior s-a stabilit că polițiștii l-au urmărit deoarece, la semnalul regulamentar de oprire pe strada Abrud, acesta nu a respectat indicațiile și și-a continuat deplasarea.

A doua testare alcoolscopică a arătat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost din nou condus la Spitalul Județean Sibiu pentru recoltarea de mostre biologice.

Având în vedere faptele, împotriva șoferului s-a dispus reținerea pentru 24 de ore.